Palazzo Pubblico: i rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare ricevuti in udienza dai Capi di Stato

A conclusione dell'incontro al Teatro Titano i presenti si sono recati a Palazzo Pubblico, dove sono stati ricevuti in udienza dai Capi di Stato. Nell'introdurre gli ospiti il Segretario Beccari ha ricordato l'importanza del ruolo della diplomazia nella Storia del Paese, specie nei momenti più critici, come quello che stiamo vivendo. La Reggenza ha sottolineato la “straordinaria potenzialità” delle relazioni multilaterali, per una piccola realtà come quella del Titano. Ricordato allora l'aiuto di “molti Paesi amici”, nei momenti più duri dell'emergenza sanitaria. E poi un ringraziamento sentito ai rappresentanti del Corpo diplomatico e consolare, per il loro “supporto fondamentale” alle Istituzioni; chiamate ad un rilancio del Paese e a proseguire nel processo di internazionalizzazione di San Marino.