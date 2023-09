SAN MARINO Palazzo Pubblico: presentato il "virtual tour" Progetto realizzato dall'azienda sammarinese AC&D Solutions è un viaggio virtuale all'interno di Palazzo Pubblico per permettere a tutti di conoscere uno dei luoghi più importanti di San Marino

Un viaggio virtuale all'interno di uno dei simbolo più importanti e conosciuti di San Marino: è il virtual tour di Palazzo Pubblico, online da oggi e fruibile direttamente a partire da lunedì dal sito “Reggenzadellarepubblica.sm”.

"Con oggi - afferma Giovanna Crescentini, Dirigente Segreteria Istituzionale - concludiamo un percorso iniziato non molto tempo fa, voluto dai precedenti Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta e portato avanti con determinazione dagli attuali Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Virtual Tour che vuole essere da stimolo per chi lo guarda a venire a visitare Palazzo Pubblico, ma anche per i cittadini sammarinesi, per scoprire aspetti che si danno per scontati o non si conoscono perfettamente che invece rappresentano i simboli, gli emblemi, del nostro ordinamento unico, della nostra identità statuale, dei poteri dello stato che in questo palazzo hanno sede".

"È un operazione importante - aggiunge Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali - quella di rendere partecipe la popolazione ma anche i visitatori esterni su un monumento importante come Palazzo Pubblico con testi esplicativi, facendo magari venire voglia di vederlo di persona".

Progetto realizzato dall'azienda sammarinese AC&D Solutions con l'obiettivo di rendere l'esperienza la più immersiva e chiara possibile: "È un progetto che in qualche modo segue quello che è già stato fatto su Palazzo Valloni - afferma Valentina Garavini, esperta comunicazione Segreteria Istituzionale - quindi questo circuito di bellezze espositive prosegue e si amplia".

Nel servizio le interviste a Giovanna Crescentini (Dirigente Segreteria Istituzionale), Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali) e Valentina Garavini (Esperta Comunicazione Segreteria Istituzionale)

