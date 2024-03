SAN MARINO Palazzo Pubblico: quarta giornata del progetto “I giovani vivono le istituzioni” Oggi Scuola Media di Serravalle e Centro di Formazione Professionale; domani a chiudere il ciclo di incontri i più piccoli delle scuola dell'infanzia.

Organizzazione dell'attività scolastica, settimana corta e confronto sulle principali istituzioni sammarinesi: sono i temi al centro della quarta giornata del progetto “I giovani vivono le Istituzioni”, voluto dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, per far vivere un'esperienza diretta di democrazia sammarinese.

Due le sessioni di incontro: ad aprire la giornata le classi terze della Scuola Media di Serravalle che hanno rivolto ai Capi di Stato una serie di domande istituzionali e di stretta attualità. Focus in particolare sulla recente istanza d'Arengo in merito all'uso degli smartphone da parte dei minori, sul protocollo studente-atleta, ma anche su come contrastare il cambiamento climatico nel contesto sammarinese e creare spazi di aggregazione peri i giovani. La seconda parte della mattinata è stata dedicata ai ragazzi e le ragazze del Centro di Formazione Professionale.

La Reggenza ha voluto parlare direttamente agli studenti spiegando le principali Istituzioni dell'ordinamento sammarinese: Istituto Reggenziale, Consiglio Grande e Generale, Congresso di Stato e Arengo. Ripercorsa storia, ruolo e peculiarità degli organi in una sorta di lezione che ha visto però parte attiva proprio gli studenti del CFP. Domani a chiudere il ciclo di incontri i più piccoli delle scuola dell'infanzia.

