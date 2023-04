EDIFICI STORICI Palazzo Pubblico si rifà il look. Iniziato il restauro del portone centrale

Una storia che comincia alla fine del 1800, quando a San Marino si inaugurò il nuovo Palazzo Pubblico: stile neoclassico, su progetto di Francesco Azzurri. 100 anni dopo, nel 1992, la ristrutturazione dell'edificio per le nuove esigenze a cura dell'architetto Gae Aulenti. Tra le opere e gli arredi, il portone di ingresso centrale fu conservato e restaurato in tutte le sue parti. Oggi, dopo 30 anni, è tempo di nuovi ritocchi per il portone, formato all'esterno da legno essenza rovere decorato da placchette e fasce incise con disegni geometrici e rappresentazioni delle tre torri. A creare la necessità di un restauro, l'erosione degli agenti atmosferici e il degrado della vernice protettiva. "Non abbiamo smontato il portone a causa delle sue dimensioni e peso - spiega Claudio Gualtieri, responsabile officina Aaslp -.

Il restauro della parte in legno avviene sul posto, mentre la parte metallica viene smontata e sistemata nell'officina di Gualdicciolo. La pulizia avviene con delle spazzole metalliche, a cui seguono trattamenti con consolidanti e cera". "Bisogna consumare la parte rovinata del legno per tirar fuori l'essenza del legno e il suo colore naturale - aggiunge Stefano Borgagni, responsabile falegnameria Aaslp -. Va poi aggiunto un impregnante per evitare funghi e raggi UV. Infine una cera". Lavori eseguiti dalle maestranze dell'Azienda Autonomia di Stato per i Lavori Pubblici, fabbri e falegnami, sotto la direzione dell'architetto Elisa Gasperoni, esperta dell'azienda in progettazione per il recupero storico, con la consulenza della restauratrice Serena Brioli. "Un intervento di restauro che valorizza le nostre maestranze - conclude Giuliana Barulli, direttrice Aaslp -, che con il loro lavoro permettono di mantenere e recuperare i nostri monumenti ed edifici storici".

Nel video le interviste a Claudio Gualtieri (responsabile officina Aaslp), Stefano Borgagni (responsabile falegnameria Aaslp) e Giuliana Barulli, direttrice Aaslp

