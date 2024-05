PALAZZO STORICO Palazzo Valloni: terminati i lavori di consolidamento delle fondazioni, a breve la manutenzione straordinaria

Un palazzo storico dall'enorme valore costruito tra il '600 e il '700, sede degli Istituti Culturali e luogo chiave dell'identità istituzionale sammarinese: la sua Sala del Trono ospita parte della cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti. Un'ala di Palazzo Valloni da anni è chiusa al personale interno e alla cittadinanza a causa delle crepe formatisi sulle pareti. Da qui un lavoro di consolidamento delle fondazioni – appena concluso – per evitare cedimenti strutturali.

Le maestranze dell'Azienda Autonoma per i Lavori Pubblici ora si preparano alla manutenzione straordinaria per eliminare le infiltrazioni d'acqua: occorre rendere impermeabile la copertura, la posa in opera di nuove scossaline in rame e il rifacimento dei coppi. Le impalcature verranno montate a breve e gli interventi dovrebbero essere ultimati entro quest'anno. Si punta a garantire longevità, conservazione e sicurezza della comunità: immediato infatti l'avvio dei lavori dopo i cedimenti del 2022.

“Come stabilito dal Congresso di Stato – spiega il Segretario al Territorio Stefano Canti – stiamo lavorando per un integrale recupero degli immobili con valore storico, culturale e monumentale. Palazzo Valloni rappresenta un punto di riferimento che va custodito. Il suo restauro – continua – migliora l'accessibilità e la fruibilità dello spazio per la comunità locale e per i visitatori”.

