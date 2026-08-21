IL CASO Palermo, bambina di 4 anni muore per sospetta difterite: non era vaccinata La piccola è deceduta dopo il rapido peggioramento delle sue condizioni. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Ricoverato anche un cuginetto della stessa età, vaccinato e non in gravi condizioni

Palermo, bambina di 4 anni muore per sospetta difterite: non era vaccinata.

Una bambina di quattro anni è morta a Palermo per una sospetta difterite, una malattia infettiva diventata estremamente rara in Italia grazie alla vaccinazione. La piccola non era vaccinata.

La bambina era arrivata in ospedale con febbre, inappetenza e vomito. Inizialmente era stata diagnosticata una tonsillite, ma nei giorni successivi le sue condizioni si sono aggravate fino a rendere necessario il ricovero in terapia intensiva all'Ospedale dei Bambini della città siciliana. I medici hanno tentato di salvarla anche ricorrendo all'Ecmo, il sistema di circolazione extracorporea utilizzato quando cuore e polmoni non riescono più a garantire autonomamente le proprie funzioni. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile.

Secondo quanto emerso, la bambina non era stata sottoposta alle vaccinazioni previste. I genitori avrebbero riferito ai sanitari di aver scelto di non vaccinarla per il timore di una possibile relazione tra vaccini e autismo, convinzione che non trova riscontro nelle evidenze scientifiche. Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Palermo, che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. Gli accertamenti dovranno chiarire con certezza la causa della morte e ricostruire anche il percorso sanitario della bambina.

Nel frattempo è stato ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui di quattro anni, che avrebbe manifestato sintomi compatibili. Il bambino, a differenza della cugina, era stato vaccinato e le sue condizioni non sono considerate gravi. La conferma definitiva che si sia trattato di difterite dovrà arrivare dagli ulteriori accertamenti microbiologici.



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