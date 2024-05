Palestina - ONU: Demos plaude al voto favorevole di San Marino

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza l'ingresso della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. DEMOS esprime soddisfazione per il voto favorevole della Repubblica di San Marino. Voto, sottolinea il movimento, conseguente peraltro a diversi ordini del giorno presentati in Consiglio Grande e Generale da almeno un decennio, alle diverse manifestazioni tenutesi in territorio negli ultimi mesi e in particolare all’ordine del giorno del 23 ottobre approvato a larghissima maggioranza da 44 consiglieri.

La risoluzione votata venerdì all’ONU, aggiunge Demos, riafferma il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione e alla statualità e sottolinea il rispetto del diritto internazionale, che è "una pietra miliare della pace e della sicurezza nella regione". Questi cambiamenti non sono solo di importanza simbolica, ma segnano un cambiamento nel peso diplomatico della Palestina all'interno dell'intero sistema delle Nazioni Unite verso il riconoscimento di due stati.