SAN MARINO Palio 3 settembre: Carla Quadrelli è la prima donna a partecipare La rottura di un tabù quasi 70 anni. La speranza ora, racconta Carla, è che tante altre donne seguano questa strada.

Dopo l'annuncio uno scroscio di applausi ha accompagnato sul cavalletto di tiro Carla Quadrelli, la prima balestriera a partecipare al Palio del 3 settembre. La rottura di un tabù quasi 70 anni.

"Ero emozionatissima - racconta Carla Quadrelli - Dal 2010 faccio parte del gruppo della Federazione Balestrieri come dama e adesso sono la responsabile del gruppo figuranti. Però poi vedevo i balestrieri tirare con la balestra, mi hanno sempre incuriosito e questo inverno ho preso per la prima volta la balestra in mano. È bellissimo, bisogna provare e spero che arrivino tante donne".

Nel servizio l'intervista a Carla Quadrelli (Balestriera)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: