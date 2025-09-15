TRADIZIONI Palio di Don Bosco: Borgo Maggiore si aggiudica la 35° edizione Come da tradizione i rioni si sono sfidati in diverse prove che mescolano spirito di competizione e voglia di stare insieme.

Palio di Don Bosco: Borgo Maggiore si aggiudica la 35° edizione.

A Borgo Maggiore è andata in scena la 35° edizione del Palio di Don Bosco; storico appuntamento che vede sfidarsi i rioni in una competizione dal forte richiamo popolare.

L'edizione 2025 è stata vinta, per il secondo anno di fila, da Borgo Maggiore, al secondo posto Ventoso e terzi classificati Carigo. Come da tradizione le squadre si sono sfidate in diverse prove che mescolano spirito di competizione e voglia di stare insieme. Evento che nasce proprio per riscoprire il senso di appartenenza comunitaria e condividere tradizioni, valori e sapori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: