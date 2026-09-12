Palio "Uniti nell'amicizia": si rinnova la sfida tra balestrieri, vince l'arbesano Macolić

Alla Cava dei Balestrieri sono 14 i tiratori sammarinesi, altrettanti quelli arrivati da Arbe, per una sfida che rinnova un’amicizia lunga decenni. Un legame che affonda le sue radici nella storia stessa di San Marino: il Santo fondatore, Marino, proveniva proprio dalla vicina isola croata. Nel 1968 il rapporto tra le due comunità viene formalizzato con il gemellaggio tra Arbe e il Castello di Città. Nel 1995 l’amicizia si consolida ulteriormente con il legame ufficiale tra le due federazioni. Pochi anni dopo nasce il Palio “Uniti nell’amicizia”: da allora, un anno sul Titano e uno sull’isola croata, sammarinesi e arbesani si ritrovano per contendersi la vittoria a colpi di balestra. Una giornata che va oltre la gara, con sfilate, figuranti, musici e sbandieratori, insieme a spettacoli e balli ispirati alla tradizione medievale. L’anno scorso il podio ha parlato sammarinese, quest'anno a spuntarla sono i croati: primo Ivica Macolić, secondo il compaesano Mirko Battazza.

"Sempre un'emozione nuova, sempre bello - commenta soddisfatto Edoardo Chiaruzzi, presidente Federazione balestrieri sammarinesi -. Tra due anni festeggeremo il 60esimo anniversario del gemellaggio. Già nel 1968 circa 850 sammarinesi andarono ad Arbe e si disputò la prima manifestazione con i balestrieri di San Marino. Ancora i balestrieri di Arbe non esistevano. Però dai primi anni 2000, un anno a San Marino e un anno nella città di Arbe, si disputa questo Palio dell'amicizia. È sempre molto bello gareggiare con gli amici di Arbe".

"È veramente un giorno speciale - conclude Irena Macolić, presidente Associazione balestrieri Arbe -, il vincitore è proprio mio marito, perciò sono così felice ed emozionata. Grazie a tutti i nostri amici sammarinesi per tutto, ci vediamo il prossimo anno ad Arbe".

Nel video le interviste a Edoardo Chiaruzzi (presidente Federazione balestrieri sammarinesi) e Irena Macolić (presidente Associazione balestrieri Arbe)







