Pan di Zucchero: dal dolce al salato per non far mancare nulla alla fantasia di chiunque

Dall'arte pasticcera tradizionale alle nuove ricette d'avanguardia nel rispetto della qualità della materia prima. È questo il motto di Pan di Zucchero. "La nostra attività ha aperto nel novembre 2012 - racconta Alessia Montanari, titolare Pan di Zucchero - perché abbiamo visto che questa zona era molto scoperta da questo tipo di servizio. Mancava secondo noi un punto dove fare le colazioni, merende e soprattutto la pasticceria. Abbiamo quindi identificato questo posto, che noi conosciamo molto bene perché siamo della zona, e abbiamo cominciato questa avventura. All'inizio non sapevamo come sarebbe andata e invece nel corso degli anni abbiamo visto che i clienti ci hanno dato conferma che la nostra scommessa era stata vinta".

"Il nostro punto di forza - aggiunge - è sicuramente l'assortimento: abbiamo una vetrina di pasticcini e brioches per le colazioni che non fanno mancare nulla alle fantasia di chiunque. C'è poi il discorso della pasticceria vera e propria, quindi le torte da ricorrenza, dal compleanno alla comunione, cresima, battesimo, matrimonio, dove noi riusciamo a personalizzare al 100% le esigenze estetiche ma anche il gusto dei nostri clienti".

"Sicuramente per fare un buon dolce - spiega Alessia Montanari - ci vogliono ottime materie prime e poi ci vuole molta fantasia, creatività e passione nel ricercare sempre nuove ricette per stare al passo con i tempi. La pasticceria infatti evolve, cambia, si perfeziona nel corso degli anni e noi cerchiamo di stare al passo".

Nel servizio l'intervista a Alessia Montanari (Titolare Pan di Zucchero)



