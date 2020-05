REPORTAGE VIRUS PANDAMOREMÌA: la lunga sfida del Covid19 "INSIDE ITALY" in un documento filmato americano di FRONTLINE su Cremona a testimonianza di ciò che unisce professionisti e persone anche a San Marino tra crisi sanitaria e profonda umanità

Una testimonianza forte dagli States per Cremona città tra le più colpite dal coronavirus con Bergamo e Milano. Un documento filmato nato dalla testimonianze di medici e infermieri raccolte dal New York Times. FRONTLINE con la regista italoamericana Sasha Achilli in piena “COVID WAR” hanno fatto conoscere a tutti la tragedia lombarda. Il tutto quando anche Emilia Romagna e San Marino venivano colpiti in pieno dall'onda d'urto della pandemia. Gli effetti sono stati gli stessi e la reazione forte è venuta dall'ospedale centrale come in Repubblica. Il personale sanitario ha fatto quadrato, si è ammalato insieme ai volontari e alle forze dell'ordine, hanno dato tutto vincendo scontro su scontro. Salvando giovani vite e anziani in nome della persona come valore primario. Professionalità, umanità e scuola di vita, dal pronto soccorso alla rianimazione sempre la cura per la vita. “Persone che salvano persone” - dicono gli americani. Medici che si ammalano e si preoccupano di non poter curare gli altri. Dall'America attraverso Cremona fino a San Marino per non dimenticare, più.

fz

Intervista con Massimo Arlotti Commissario straordinario Emergenza Covid

