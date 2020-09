CENTRO SOCIALE SANT'ANDREA Pandemie: una serata per vivere questo tempo con buon senso

Pandemie: una serata per vivere questo tempo con buon senso.

Al Centro Sociale Sant'Andrea si è parlato di Pandemie: dalla peste al Coronavirus. Sottotitolo: come conoscere per vivere questo tempo da uomini di buon senso. Un incontro con l'epidemiologo e scrittore Paolo Gulisano, che ha dato una lettura storica, ripercorrendo la lunga battaglia che l’uomo combatte da secoli contro le malattie contagiose. Il Covid è stato vissuto come evento inaspettato, che ha sconvolto la vita, innescando paure spesso immotivate, portando a chiusure generalizzate, fino alla serrata delle chiese. Quanto temerlo? Come prevenirlo? Ad aprire la serata l'intervento di Gabriele Rinaldi, in prima linea nei mesi più bui della pandemia.



I più letti della settimana: