Paneuropa San Marino attacca i partiti cattolici: "Infastiditi per il nuovo protagonismo delle aggregazioni laicali"

Sui risultati arrivano anche le considerazioni di Paneuropa San Marino, schierata per il NO all'aborto. “6 su 10 stanno a casa: - fanno notare - questa è la vera sconfitta! Paneuropa punta poi il dito sui partiti cosiddetti "cattolici", accusati di aver lasciato sole le associazioni a loro affini: “accanto ad alcuni mediocri manifesti, - sottolinea - non hanno brillato affatto nel persuadere i propri elettori ad andare a votare coerentemente; al contrario spesso hanno espresso fastidio e incomprensione per il nuovo protagonismo delle aggregazioni cattoliche, che forse si sono permesse di dire la loro senza chieder permesso. I 3.265 voti per il “no” - conclude - rappresentano quindi il frutto di uno sforzo condiviso e messo in piedi solo in pochi mesi da una rete di Associazioni che di mestiere fa ben altro, mentre purtroppo anche la politica ha dimostrato di continuare a fare altro; e di ciò bisognerà ben tener conto”.