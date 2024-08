#MEETING24 Paolo Gentiloni: "San Marino nell'Ue, segnale di attrattività e apertura" Il commissario europeo per l'economia valuta l'accordo di associazione

Terminata la fase negoziale per l'accordo di associazione all'Unione Europea, per San Marino si aprono nuove opportunità: il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni valuta questa novità per la piccola Repubblica.

Nel video l'intervista a Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia

