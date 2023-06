TAVOLA ROTONDA Paolo Rondelli a Madrid per evento su diritti LGBTI+ e pratiche di inclusione nella società Presentato il film “Let's kiss” di Filippo Vendemmiati sulla vita dell'ex deputato italiano Franco Grillini, Presidente onorario Arcigay

Si è tenuto in Spagna, presso il Circolo delle Belle Arti di Madrid, il primo evento dal titolo, “Sotto lo stesso arcobaleno”, che ha visto partecipare, tra i relatori, il Consigliere di Rete, Paolo Rondelli in qualità di ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, primo Capo di Stato al mondo dichiaratamente omosessuale.

“Al centro della tavola rotonda, - fa sapere Rondelli - il tema dell'inclusione e in particolare la condivisione delle pratiche inclusive rivolte alle persone LGBTI+ nei vari ambiti della società – politico, sociale, culturale e imprenditoriale – mettendo l'accento anche sulle differenze tra le diverse realtà”. Sviluppato un effervescente dibattito: insieme a Rondelli sono intervenuti, tra gli altri, la vice sindaca di Madrid, Begoña Villacís; Reyes Maroto, ex Ministra dell'industria PSOE; Carla Antonelli, prima deputata transgender eletta in Spagna. Poi esponenti del mondo industriale e della società civile, come ad esempio Pilar Pasaron, alta dirigente di Astrazeneca e l'ex Ceo di Tripadvisor, Julio Bruno, che hanno condiviso le loro pratiche, "per far sì che nel mondo del lavoro ci sia una sempre maggiore inclusione delle persone LGBTI+ e una non discriminazione a livello lavorativo e sociale". L'occasione anche per “un paragone fra la società italiana di oggi, - si è detto - quel che sta avvenendo in Italia sui diritti civili, e l'evoluzione della Spagna alla luce dei cambiamenti dell'Europa”.

Presentato anche il film “Let's kiss” di Filippo Vendemmiati (già proposto a San Marino il 16 maggio 2022) sulla vita dell'ex deputato italiano Franco Grillini, Presidente onorario di Arcigay, presente in sala. L'evento è stato patrocinato dalla Comunità italiana di Madrid e dal Comites di Spagna.

