Paolo Rondelli è il nuovo presidente del Rotary San Marino

Il Rotary San Marino ha scelto il proprio presidente: a sostituire Marco Tognacci, sarà Paolo Rondelli che, come da regolamento, rappresenterà l'apice del Club per un anno.

Tre i progetti su cui s'impegnerà prossimamente il RC San Marino: due global grant, progetti cofinanziati a livello internazionale, che riguardano ricerca scientifica sull'edilizia sostenibile e solidarietà nel continente africano, e una partnership con l'Istituto musicale sammarinese. In quest'ultimo caso, in collaborazione con l'E-Club 2072 di Bologna, verrà predisposto un programma di coinvolgimento sociale di bambini con disturbi dell'apprendimento attraverso la musica. Non mancheranno poi conferenze per i soci legate soprattutto all'ambito culturale e sportivo.