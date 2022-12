Paolo Rondelli fra i personaggi del 2022

C'è anche il sammarinese Paolo Rondelli nella lista stilata dalla redazione dell'ansa Emilia Romagna dei personaggi che hanno segnato questo 2022. In tutto sette: dalla musicista ucraina Oksana Lyniv che dal podio del Teatro Comunale di Bologna ha lanciato un messaggio forte contro la guerra al cardinale Matteo Zuppi, diventato capo dei vescovi italiani e bolognese onorario. Poi, fra i politici, il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami; la candidata alla guida del Pd Elly Schlein e – appunto – Paolo Rondelli, che l'1 aprile 2022 - quando è stato eletto Capitano Reggente - ha segnato un record mondiale come primo Capo di Stato dichiaratamente gay e appartenente alla comunità Lgbtq+. Tra l'altro in uno Stato come San Marino dove fino a non molti anni fa – ricorda l'Ansa - dichiararsi gay era considerato reato. Rondelli è stato vicepresidente dell'Arcigay di Rimini e ambasciatore di San Marino negli Stati Uniti.