VISITA STORICA Papa a San Marino, da questa mattina aperte le prenotazioni per i pass nominali Dalle 9:00 su gov.sm possibili le richieste per i 500 pass disponibili per piazza della Libertà

Papa a San Marino, da questa mattina aperte le prenotazioni per i pass nominali.

Manca un mese esatto alla storica visita di Papa Leone XIV a San Marino. Il 22 agosto il Santo Padre atterrerà intorno alle ore 9.00 all'Aviosuperficie di Torraccia, ove sarà accolto dai Capitani Reggenti. Da lì raggiungerà San Marino Città attraversando i castelli di Domagnano e di Borgo Maggiore, per poi proseguire lungo il percorso che lo condurrà attraverso Porta del Paese, viale Antonio Onofri in Piazzetta Garibaldi, dove completerà a piedi l'ultimo tratto del tragitto fino a Palazzo Pubblico.

In Piazza della Libertà, di nuovo ricevuto dai Capitani Reggenti, avrà inizio la parte istituzionale della visita, attraverso lo svolgimento degli onori militari, l'esecuzione degli inni nazionali e gli incontri ufficiali tra il Santo Padre e le Autorità della Repubblica all’interno di Palazzo Pubblico.

Per la cittadinanza sarà possibile assistere al passaggio del Santo Padre lungo il percorso che lo condurrà a Palazzo Pubblico, in particolare posizionandosi presso la Piazza del Castello di Domagnano, i portici di Borgo Maggiore e l’area antistante, così come sullo Stradone, sul Viale Onofri ed in Piazza Garibaldi, dove il Santo Padre rallenterà ed effettuerà brevi soste. In queste zone verranno collocati appositi maxischermi per seguire tutta la diretta della visita del Pontefice.

L'accesso a Piazza della Libertà invece sarà contingentato per questioni di sicurezza a 1000 persone munite di pass nominativo. Le prenotazioni online aprono questa mattina alle 9.00 sul portale Gov.sm tramite l'applicativo IOL – Istanze OnLine, nella sezione Eventi e Manifestazioni. I posti disponibili attraverso il canale online sono 500, esauriti i quali non sarà più possibile prenotare per via telematica. La prenotazione è disponibile negli orari d'ufficio, dalle 9.00 alle 18.00.

La Segreteria agli Esteri spiega che ogni utente registrato può richiedere un pass per sé e per un massimo di tre accompagnatori. L'esito della richiesta — positivo o meno — sarà comunicato attraverso lo stesso applicativo. Chi dovesse prenotare un pass e poi non riuscire a partecipare è invitato a darne comunicazione al Dipartimento Affari Esteri all'indirizzo visitasantopadre@esteri.sm entro il 17 agosto, per consentire la redistribuzione dei posti.

Gli altri 500 pass per Piazza della Libertà saranno invece prenotabili presso le Giunte di Castello, con modalità e date che saranno comunicate nei prossimi giorni. Per Piazzale Domus Plebis, dove il Papa incontrerà i fedeli al termine della visita alla Basilica del Santo Marino, le informazioni saranno disponibili sul sito della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

Guarda anche il primo speciale di San Marino sulla visita di Papa Leone XIV a San Marino.

PRENOTA QUI IL PASS PER LA VISITA DI PAPA LEONE XIV A SAN MARINO

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