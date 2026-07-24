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Papa a San Marino, disponibili altri 500 pass dalle Giunte di Castello: ecco le procedure

Martedì 29 e mercoledì 30 luglio, a partire dalle ore 20:00, sarà possibile presentare la richiesta nelle sedi delle nove Giunte

24 lug 2026
Papa a San Marino, disponibili altri 500 pass dalle Giunte di Castello: ecco le procedure

Sono state pubblicate le modalità di ritiro dei 500 pass nominali gestiti dalle Giunte di Castello per accedere in Piazza della Libertà in occasione della visita di Papa Leone XIV a San Marino. Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 20:00, sarà possibile presentare la richiesta presso le sedi delle nove Giunte di Castello. È obbligatorio il codice ISS ed è previsto un limite massimo di 4 pass per famiglia.

Questi si aggiungono ai 500 pass nominali prenotabili dalla piattaforma gov.sm.





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