CITTÀ DEL VATICANO Papa, femminicidi nascono da pretesa di possedere l'altro Possessività uccide libertà e soffoca vita, rendendola un inferno

Papa, femminicidi nascono da pretesa di possedere l'altro.

"La possessività è nemica del bene e uccide l'affetto: i tanti casi di violenza in ambito domestico, di cui abbiamo purtroppo notizie frequenti, nascono quasi sempre dalla pretesa di possedere l'affetto dell'altro, dalla ricerca di una sicurezza assoluta che uccide la libertà e soffoca la vita, rendendola un inferno. Possiamo amare solo nella libertà, per questo il Signore ci ha creato liberi, liberi anche di dirgli di no". Così il Papa nell'udienza generale.

