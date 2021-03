Papa Francesco accoglie i Capitani Reggenti per parlare di emergenza sanitaria, vaccinazione e corridoi umanitari

I Capitani Reggenti in Vaticano hanno incontrato Papa Francesco: affrontate numerose tematiche riguardanti lo scenario internazionale. E' il primo giorno di zona rossa in buona parte d'Italia: e di emergenza sanitaria hanno parlato i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini con Papa Francesco, che li ha ricevuti nel palazzo apostolico. Inevitabili i riferimenti alla straordinarietà del periodo, comprese le preoccupazioni di una popolazione particolarmente provata dalla pandemia, ma anche un'occasione per parlare di riforme e progetti futuri, soprattutto per le categorie sociali più colpite.









Al centro anche il programma di vaccinazione in Repubblica, le politiche familiari e di sostegno alla natalità. Affrontati poi temi cari al Pontefice, l'emigrazione e i corridoi umanitari: presentato con orgoglio, da parte della delegazione sammarinese cui faceva parte anche il Segretario di Stato Fabio Righi, oltre all'Ambasciatrice presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini, il lavoro consiliare condiviso all’unanimità per favorire l’affido di minori stranieri non accompagnati, e la più recente normativa già depositata per l’iter istituzionale di adozione. Quindi lo scambio di doni, per omaggiare il Papa scelta una riproduzione numerata del dipinto del Retrosi che domina la sala del Consiglio Grande e Generale, il volume a descrizione dell'opera e, per la prima volta, un cesto coi prodotti tipici del territorio sammarinese. In conclusione, un colloquio col cardinale Parolin.

Nel video l'intervista a Fabio Righi Segretario di Stato per l'Industria