Papa Francesco agli aviatori di San Marino: "Porterò il vostro messaggio di pace nel mondo"

Emozionante iniziativa per San Marino, protagonista di un “volo della pace” partito dalla Repubblica per giungere in Vaticano, da Papa Francesco. Quattro velivoli ultraleggeri, partiti dall'Aeroclub di San Marino, hanno sorvolato mezza Italia per arrivare a Roma e in Vaticano, da Papa Francesco, per portare un messaggio di pace, affinché cessino i conflitti, uno anche nel cuore dell'Europa. “Gente dell'aria”, così i piloti amano definirsi, che dall'alto possono godere della bellezza del creato: convinti assertori di quel bisogno di pace che il Pontefice interpreta in modo convincente ed accorato, hanno sostenuto dinnanzi a lui. Già dieci anni fa, nel settembre 2012, partì il primo “volo della pace” da San Marino a Roma, per raggiungere poi Castelgandolfo dove Papa Benedetto XVI ricevette l'equipaggio e l'omaggio dei Capitani Reggenti. Quest'anno i Capi di Stato Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, hanno fatto avere a Papa Francesco il loro messaggio attraverso la delegazione guidata dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e dall'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini: “Ci uniamo ai suoi appelli – scrive la Reggenza – affinché cessi ogni atto di violenza, sopruso e aggressione, e le vie del dialogo e della diplomazia possano nuovamente prevalere sull'uso delle armi e della forza per dirimere le controversie. Ancor più forte, oggi – continua – deve levarsi unanime la voce dei popoli e delle nazioni, per fermare questa spirale di violenza che offende profondamente la stessa natura dell'essere umano, che ha nella pace il proprio caposaldo”. Reiterato l'invito a rendere visita a San Marino. Analogo messaggio è stato consegnato dai piloti. Infine l'incontro tra il Segretario di Stato Beccari e monsignor Gallagher.

Nel video le interviste a Massimiliano Bonatti, pilota; Edgardo Casali, presidente Aeroclub San Marino; Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri; Corrado Carattoni, consigliere Aeroclub San Marino