Papa Francesco: "Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire per sempre la sua voce"

Una giornata umida, nebbiosa accoglie a San Pietro politici, capi di Stato e rappresentanti religiosi insieme a circa 50mila fedeli partecipanti ai funerali di Benedetto XVI. Il feretro salutato da applausi e silenzio e collocato sul sagrato: "Santo subito", è quanto si legge in un cartello esposto in piazza. Molte le bandiere tedesche e polacche, molti i fedeli arrivati dalla Baviera. In prima fila, le persone che in questi anni, e fino all'ultimo momento, si sono prese cura di Benedetto XVI: il segretario monsignore Georg Gaenswein e le 'memores'.

Papa Francesco arriva in sedia a rotelle salutato dalla folla. Presiede la celebrazione e nell'omelia ricorda Benedetto, testimone del Vangelo per tutta la sua vita, oggi siamo grati per la sua sapienza e dedizione, “che la tua gioia – afferma – sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la voce" di Dio: "È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore", "Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni" - ha aggiunto Francesco.

Quindi il momento liturgico del commiato con il quale il Papa emerito viene affidato a Dio. E poi l'ultimo momento di preghiera e commozione, il gesto di Francesco che in piedi appone la mano sul feretro. L'ultimo saluto di Bergoglio a Joseph Ratzinger. Poco prima che la bara lasci il sagrato torna l'invocazione “Santo subito” ma scandito questa volta a piena voce dal grido della folla dei fedeli. Un lungo applauso e ripetute ovazioni accompagnano infine il rientro del feretro in Basilica.

La San Marino Rtv trasmetterà questa sera i funerali in differita a partire dalle 20.40.