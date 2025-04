Papa Francesco: cominciati i tre giorni di commiato in Vaticano

Un fiume di gente continua a fluire al Vaticano per omaggiare Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni. I fedeli si sono radunati in piazza San Pietro per attendere l'arrivo della salma, che rimarrà esposta tre giorni nella Basilica di San Pietro. Il suo corpo, adagiato in una bara aperta, è stato trasportato dalla cappella della residenza vaticana, Casa Santa Marta, alla Basilica, passando appunto per la piazza. E' entrato dalla porta centrale, in una grande processione, con cardinali e canti latini.

A trasportare il feretro i sediari, le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Il rito della traslazione è iniziato con la preghiera recitata dal Camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, custode del Vaticano in tempo di Sede Vacante. Poi la processione verso Piazza San Pietro e nella basilica, dove prende il via l'omaggio dei fedeli.

La bara di Francesco è stata messa davanti all'Altare della Confessione, su una piccola pedana leggermente inclinata, posta a terra su un tappeto e non sul catafalco come avveniva in passato. Sono state rispettate così le volontà di Bergoglio. La bara verrà chiusa venerdì alle 20. Sabato alle 10 i funerali: cerimonia all'aperto, in piazza San Pietro, officiata dal decano del Collegio cardinalizio, il 91enne Giovanni Battista Re.

Si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone e per questo sono state rafforzate le misure di sicurezza, che si faranno ancora più stringenti nei prossimi giorni, con l'arrivo degli ospiti a Roma, tra cui il presidente Usa Trump e quello ucraino Zelensky. Intanto tutte le comunità cattoliche nel mondo si stringono nel dolore e nella commozione.

Anche la diocesi di San Marino-Montefeltro, che ha organizzato una veglia di preghiera per la scomparsa del Santo Padre nella cattedrale di Pennabilli, alla presenza del vescovo Domenico Beneventi. Il Papa defunto è stato ricordato, in comunione, fra tutte le località della Diocesi.