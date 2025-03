VATICANO Papa Francesco, condizioni stabili dopo la crisi respiratoria Il Pontefice si è svegliato, ha fatto colazione e ha letto i quotidiani. I medici restano cauti sulla prognosi

Papa Francesco, condizioni stabili dopo la crisi respiratoria.

Papa Francesco non ha avuto ulteriori crisi dopo l'episodio respiratorio di ieri, che, secondo fonti vaticane, "non ha coinvolto altri organi". Questa mattina il Pontefice si è svegliato regolarmente, ha fatto colazione, bevuto il caffè e si è dedicato alla lettura dei giornali. Tuttavia, il quadro clinico resta complesso e i medici mantengono un atteggiamento di prudenza, senza sciogliere ancora la prognosi.

Al Policlinico Gemelli, dove Papa Francesco è ricoverato al decimo piano, l'atmosfera è particolare: proprio oggi si celebra il Giubileo della struttura ospedaliera. Circa 4.000 tra sanitari e familiari del personale dell'ospedale si sono recati a San Pietro per il pellegrinaggio e il passaggio attraverso la Porta Santa.

Intanto, sotto la pioggia, continuano i momenti di preghiera sotto la statua di San Giovanni Paolo II, che domina il piazzale esterno dell'ospedale. Cresce anche il numero di lettere e disegni dedicati al Pontefice da fedeli e bambini, testimonianza dell'affetto che circonda Papa Francesco in questo momento delicato. Nel frattempo, il presidio della Gendarmeria vaticana rimane attivo per garantire la riservatezza della degenza del Santo Padre.

