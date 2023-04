Papa Francesco contro aborto, utero in affitto, provette e cultura gender In viaggio apostolico in Ungheria, il Pontefice parla anche di pace in Ucraina e immigrazione

"Dove sono gli sforzi creativi di pace per la martoriata Ucraina?”. Lo chiede Papa Francesco, in viaggio apostolico per tre giorni in Ungheria, Paese che dista meno di 200 chilometri dal confine di guerra. Dopo la cerimonia di benvenuto il Pontefice si è intrattenuto a colloquio con la Presidente Novak, poi con il premier Orban. La visita diventa occasione, per Francesco, di affrontare temi come pace, unità, immigrazione. Ma assesta anche una serie di colpi sui temi etici, che stanno già facendo discutere. Nel suo discorso alle autorità e alla società civile ungheresi, Francesco punta il dito contro "la via nefasta delle 'colonizzazioni ideologiche', che eliminano le differenze, come nel caso della cosiddetta cultura gender o antepongono alla realtà della vita concetti riduttivi di libertà, ad esempio vantando come conquista un insensato 'diritto all'aborto', che è sempre una tragica sconfitta".

"Che bello invece - aggiunge - costruire un'Europa centrata sulla persona e sui popoli, dove vi siano politiche effettive per la natalità e la famiglia". Stigmatizza la ricerca di forme alternative per avere un figlio, che non passano più per i rapporti coniugali, ma si avvalgono di processi artificiali. Però, avverte, "se è bene aiutare e sostenere un legittimo desiderio di generare con le più avanzate conoscenze scientifiche e con tecnologie che curano e potenziano la fertilità, non lo è creare embrioni in provetta e poi sopprimerli, commerciare con i gameti e ricorrere alla pratica dell'utero in affitto". Le parole del Papa non mancano di suscitare irritate reazioni nel mondo della difesa dei diritti delle donne. C'è chi parla di cultura patriarcale, di ideologie retrograde alimentate dal Pontefice, e di una Chiesa lontana dalla realtà.

