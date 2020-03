Papa Francesco: "Fermare le guerre ed evitare tragedia nelle carceri"

Il Papa chiede di fermare tutte le guerre in questo tempo di pandemia e creare corridoi per gli aiuti umanitari, rilanciando così l'appello del Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres per un "cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo". "L'attuale emergenza per il Covid-19 - ha sottolineato il Papa all'Angelus - non conosce frontiere. Mi associo a quanti hanno accolto questo appello ed invito tutti a darvi seguito fermando ogni forma di ostilità bellica. Il suo pensiero va poi a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità per essere costrette a vivere in gruppo" come nel caso delle "case di riposo o caserme". Si sofferma sul problema del sovraffollamento nelle carceri che con la pandemia "potrebbero diventare – avverte - una tragedia".



