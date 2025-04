Papa Francesco, il ricordo del Vescovo Beneventi: "Profeta di pace e di speranza"

Il ricordo del Vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi

La Diocesi di San Marino-Montefeltro, guidata da S.E. Mons. Domenico Beneventi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Il Vescovo Beneventi, presente al Santuario diocesano di Romagnano, invita l’intera comunità a unirsi in preghiera per il Pontefice defunto. “Profeta di pace e di speranza”, lo definisce, sottolineando l’impegno del Papa per la fraternità universale e la giustizia sociale. Per onorare la memoria del Santo Padre, la Diocesi organizza una veglia di preghiera domani sera alle ore 20:30 nella Cattedrale di Pennabilli. Inoltre, in tutte le messe odierne, Papa Francesco viene ricordato in comunione tra le comunità della Diocesi.

Ai microfoni di San Marino RTV, Monsignor Beneventi, porta il suo ricordo di Papa Francesco. "Vogliamo innanzitutto sottolineare, - dichiara - questo sguardo profetico che ha esteso la possibilità del Vangelo oltre i semplici confini dei credenti, ma che ha saputo raggiungere tutta l'umanità partendo da quel recupero dell'umano, soprattutto nell'attenzione di chi può fare e deve fare qualcosa per promuovere sempre il bene delle persone, la sacralità della vita, ma soprattutto la pace.

È stato un profeta di pace, un profeta di speranza, ma soprattutto un testimone della possibilità che ci può essere veramente, guardando al futuro, una speranza, se ripartiamo dal riscatto degli ultimi, mettendoli nella condizione, soprattutto, di essere ascoltati: essere ascoltati nei loro bisogni, nei loro disagi, per provare a dare delle risposte nei nostri gesti di solidarietà, ma soprattutto di vicinanza.

Io ho avuto la fortuna di incontrarlo subito dopo l'elezione. Ero, all’epoca, alla Conferenza Episcopale Italiana e stavamo prestando servizio per l'Assemblea Generale dei Vescovi. L'ho incontrato nel cortile davanti a Santa Marta. Lui mi prese sotto braccio, mi invitò a fare una passeggiata con lui, sorridente, e mi fece una domanda: "Sei felice di essere prete?" Questo me lo porterò sempre come un ricordo bello, ma anche come un orizzonte all'interno del quale potermi misurare con la mia vocazione: essere felici.

D'altronde, lui ha titolato la sua prima enciclica, appunto, "Evangelii Gaudium", il Vangelo della Gioia, e lui è stato un testimone, ma anche un costruttore, di una speranza piena di gioia".