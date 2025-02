VATICANO Papa Francesco, la notte è trascorsa tranquilla Alle 21:00 il rosario in Piazza San Pietro guidato dal cardinale Parolin.

Papa Francesco, la notte è trascorsa tranquilla.

"Il Papa ha riposato bene, tutta la notte" comunica questa mattina la sala stampa vaticana. Il cardinale Bagnasco chiude all'ipotesi di dimissioni del Pontefice: "Mi pare che non ci sia alcun motivo per parlare di dimissioni o per ipotizzarle", afferma ai microfoni di Rtl 102.5. Parlando della catena di preghiera per la salute del Papa: "Se il mondo si è fermato per pregare, è una cosa grandissima: una catena di preghiera che si è innalzata al Signore proprio per il Santo Padre Francesco in questo momento così delicato". "Secondo i bollettini medici, le condizioni di salute del Papa sono in lieve miglioramento. Continuiamo a pregare affinché migliori sempre di più, fino alla completa guarigione e al ritorno al suo ministero", conclude Bagnasco

Già nel bollettino diffuso ieri in serata si parlava di condizioni 'in lieve miglioramento'. Francesco non ha avuto altre crisi di asma, alcuni esami di laboratorio sono migliorati. Non preoccupa la lieve insufficienza renale. Continua la somministrazione di ossigeno, 'anche se con flussi e percentuale lievemente ridotti'.

Il quadro clinico generale resta 'complesso' e la prognosi è ancora riservata 'in via prudenziale'.

Alle 21:00 il rosario in Piazza San Pietro guidato dal cardinale Parolin. L'iniziativa sarà tutti i giorni, come una maratona di preghiera a cui parteciperanno i cardinali residenti a Roma. 'È l'ora della spes contra spem', aveva detto ieri il cappellano del Gemelli. Della speranza contro ogni speranza".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: