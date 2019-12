Papa Francesco: "'Pregiudizi sui disabili, barriere da abbattere"

In questi anni, verso i disabili, "si sono messi in atto e portati avanti processi inclusivi, ma non è ancora sufficiente, perché i pregiudizi producono, oltre alle barriere fisiche, anche limiti all'accesso all'educazione per tutti, all'occupazione e alla partecipazione". Così Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale delle persone con disabilità, incoraggiando "tutti coloro che lavorano in ambito assistenziale a proseguire in questo importante servizio e impegno, che determina il grado di civiltà di una nazione". In Italia sono tre milioni e centomila le persone con disabilità, pari al 5,2% della popolazione. Gli anziani, i più colpiti: quasi un milione e mezzo gli ultra settantacinquenni in condizione di disabilità, dei quali – secondo il rapporto Istat - 990 mila sono donne.