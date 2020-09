Papa Francesco riceve i Capitani Reggenti: famiglia ed emergenza coronavirus al centro dei colloqui

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Una giornata particolare, per le Loro Eccellenze Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, ricevuti in udienza privata da Papa Francesco. Traspare netta dai volti dei Capi di Stato l'emozione per ritrovarsi faccia a faccia col Pontefice, che li ha accolti insieme alla delegazione che li accompagnava: oltre ai familiari più stretti, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, e le Ambasciatrici di San Marino presso Santa Sede e Italia, Maria Alessandra Albertini e Daniela Rotondaro. Inevitabile affrontare il delicato tema dell'emergenza sanitaria che sta caratterizzando questo difficile anno, e il forte impatto economico e sociale che ha avuto sulla Repubblica, oltre alle iniziative messe in atto a contrastarla: Papa Francesco ha voluto parlare di questo, ma non solo. Dopo lo scambio dei doni, e aver ribadito la volontà di organizzare una visita a San Marino del Pontefice, i Reggenti e il Segretario di Stato agli Esteri hanno incontrato monsignor Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati. Rimarcata dunque l'ampia volontà a collaborare in seno alle principali organizzazioni internazionali, in nome degli storici rapporti che uniscono Santa Sede e San Marino, la visita dei Capi di Stato si è conclusa ai Musei Vaticani.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri