VATICANO Papa Francesco riceve i Capitani Reggenti: famiglia ed emergenza coronavirus al centro dei colloqui Subito dopo l'incontro con monsignor Gallagher per ribadire la collaborazione in seno alle organizzazioni internazionali

Una giornata particolare, per le Loro Eccellenze Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, ricevuti in udienza privata da Papa Francesco. Traspare netta dai volti dei Capi di Stato l'emozione per ritrovarsi faccia a faccia col Pontefice, che li ha accolti insieme alla delegazione che li accompagnava: oltre ai familiari più stretti, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, e le Ambasciatrici di San Marino presso Santa Sede e Italia, Maria Alessandra Albertini e Daniela Rotondaro. Inevitabile affrontare il delicato tema dell'emergenza sanitaria che sta caratterizzando questo difficile anno, e il forte impatto economico e sociale che ha avuto sulla Repubblica, oltre alle iniziative messe in atto a contrastarla: Papa Francesco ha voluto parlare di questo, ma non solo. Dopo lo scambio dei doni, e aver ribadito la volontà di organizzare una visita a San Marino del Pontefice, i Reggenti e il Segretario di Stato agli Esteri hanno incontrato monsignor Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati. Rimarcata dunque l'ampia volontà a collaborare in seno alle principali organizzazioni internazionali, in nome degli storici rapporti che uniscono Santa Sede e San Marino, la visita dei Capi di Stato si è conclusa ai Musei Vaticani.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri

