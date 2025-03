Papa Francesco si affaccia dal Gemelli per l'Angelus: prima apparizione pubblica dopo 38 giorni di ricovero

Dopo 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco è tornato ad affacciarsi in pubblico. In occasione dell’Angelus domenicale, il Pontefice ha salutato i fedeli da un balconcino dell’ospedale, segnando così la sua prima apparizione pubblica dal ricovero avvenuto lo scorso 14 febbraio. “Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli”, sono state le sue prime parole, rivolte alla folla radunata nel piazzale sottostante.

Seduto sulla sua sedia a rotelle e visibilmente affaticato, il Papa ha pronunciato il saluto attraverso un microfono, accompagnando le parole con un sorriso e un pollice alzato verso i presenti. Poco dopo ha impartito la benedizione, tra gli applausi e i cori di “Francesco, Francesco”. Toccante il momento in cui una donna ha donato al Papa un mazzo di fiori gialli, prontamente consegnati al Pontefice.

La presenza e le parole di Francesco hanno suscitato emozione e commozione tra i fedeli, che hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno. Dopo il breve ma significativo affaccio, Papa Francesco ha lasciato il Gemelli a bordo della sua Fiat 500 bianca, assistito dalla Gendarmeria vaticana. Il trasferimento è avvenuto in modo riservato, attraverso il garage dell’ospedale, lontano da sguardi e obiettivi.

Il corteo è poi partito in direzione della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Pontefice si è recato in preghiera, come da sua consuetudine nei momenti importanti. Francesco rientrerà infine nella residenza di Santa Marta, in Vaticano, dopo una lunga degenza dovuta a una polmonite bilaterale e a un’infezione respiratoria polimicrobica.