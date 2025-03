VATICANO Papa Francesco si affaccia dal Gemelli per l'Angelus: prima apparizione pubblica dopo 38 giorni di ricovero Commosso saluto ai fedeli dal balconcino del policlinico. Il Pontefice lascia il Gemelli diretto a Santa Marta, con una tappa a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco torna in pubblico, dopo una lunga assenza di 38 giorni: la durata del ricovero per la polmonite bilaterale e l'infezione respiratoria che lo hanno colpito. Dal balcone del Policlinico Gemelli ringrazia i fedeli che non lo hanno mai lasciato solo, con preghiere e messaggi.

Nonostante fosse affaticato, Francesco ha salutato le persone accorse davanti all'ospedale, facendo il gesto del pollice alzato. A bordo della sua 500, il Pontefice si è poi diretto in Vaticano, a Casa Santa Marta, dove continuerà le cure e il riposo. Prima, però, una sosta a Santa Maria Maggiore, accolto da cori e applausi. La notizia delle dimissioni dall'ospedale viene presa con gioia dai fedeli e dalle istituzioni. Felicitazioni dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Francesco, tramite l'Angelus in forma scritta, lancia un appello alla pace, dopo la ripresa dei bombardamenti a Gaza. “Chiedo che tacciano le armi”, scrive. Soddisfazione per l'accordo tra Armenia e Azerbaigian e, in merito al suo lungo ricovero, parole di riconoscenza per medici e operatori sanitari. Nelle scorse ore la notizia che non riuscirà a partecipare al Giubileo dei missionari della misericordia, ma il suo ritorno a Casa Santa Marta lascia ben sperare.

