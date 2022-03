GUERRA Papa: "In nome di Dio, fermatevi!"

Papa: "In nome di Dio, fermatevi!".

Papa Francesco in un tweet chiede di pregare per l'Ucraina e scrive: "Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici... In nome di Dio fermatevi!". Il messaggio è stato diffuso, oltre che nelle nove lingue ufficiali dell'account del Papa, anche in russo e in ucraino.

