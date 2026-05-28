Papa Leone a San Marino: al via l'imponente macchina organizzativa

Ci sono date che, ancor prima di arrivare, sono già destinate ad entrare nella memoria collettiva. La mattina del prossimo 22 agosto, lo Stato di San Marino e la Diocesi di San Marino – Montefeltro accoglieranno Papa Leone XIV in visita pastorale, riportando la più antica Repubblica del mondo al centro dell’attenzione ecclesiale e internazionale, a distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, Benedetto XVI. A dare l’annuncio ufficiale intorno alle 12.00, una nota della Prefettura della Casa Pontificia e dalla Segreteria di Stato della Santa Sede, confermando l’accoglimento dell’invito rivolto al Santo Padre, durante lo scorso semestre reggenziale, dagli allora Capi di Stato sammarinesi Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Visita sul Titano legata alla presenza del Santo Padre, nel pomeriggio dello stesso giorno, al Meeting di Rimini. Una coincidenza di circostanze proprio come accadde nel 1982 con la visita di Papa Giovanni Paolo II.

A stretto giro la conferenza stampa a Palazzo Begni. “Un evento straordinario che testimonia - si è detto - l'ottimo livello delle relazioni con la Santa Sede, di cui si celebra il Centenario, e l'attenzione di Papa Leone verso il popolo sammarinese". "È un momento importantissimo, - osserva il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari - non capita sempre, quindi credo che sia un omaggio che il Santo Padre rivolge alla Repubblica di San Marino, non solo alle sue Istituzioni ma principalmente e prevalentemente al popolo di San Marino. Ci prepariamo ad accoglierlo con i massimi onori ma anche con la massima e profonda stima, simpatia e affetto che nutriamo nei suoi confronti. Credo che tra l'altro in un momento di confusione della politica internazionale, degli scenari complessi a livello internazionale - dice - che ahimè hanno coinvolto e scomodato la Santa Sede, io credo che poter far sentire ed essere parte di quei Paesi che invece stanno dalla parte della Santa Sede, stanno dalla parte del Papa e ne sostengono il lavoro, l'operato e di poterlo fare qua, nel nostro territorio, con la nostra gente, sia una grande opportunità che il nostro Paese ha e quindi siamo contenti".

Al via l'imponente macchina organizzativa in stretto coordinamento tra Santa Sede, Dipartimento Esteri, Cerimoniale diplomatico, forze dell'ordine per i dovuti dispositivi di sicurezza, e uffici competenti. Prime note di dettaglio sul programma dall'Ambasciatrice di San Marino in Vaticano Maria Alessandra Albertini: “La visita si svolgerà indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 – fa sapere –, il Papa raggiungerà in elicottero l'aviosuperficie di Torraccia e salirà alla volta del centro storico di Città attraverso un percorso ben preciso con rallentamenti e brevi soste che consentiranno alla cittadinanza, debitamente informata, di radunarsi in determinate zone per uno scambio ravvicinato con il Papa; poi in Piazza della Libertà per gli onori militari e a Palazzo Pubblico, con il Santo Padre accolto dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e i rappresentanti istituzionali. Per l'occasione la Sala del Consiglio, in fase di restauro, riaprirà eccezionalmente le sue porte. Momento inedito e suggestivo sarà inoltre l'affaccio dal balcone di Palazzo per un saluto e la benedizione al popolo. Seguirà il passaggio in Basilica per l’omaggio alle Reliquie del Santo e l'incontro con il clero e la Diocesi, momento coordinato dal Vescovo di San Marino - Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi. Già effettuato un primo sopralluogo con le autorità vaticane. “Sarà una prova ardua e sfidante anche sotto il profilo del Cerimoniale – conferma la Direttrice Silvia Berti – tradurremo nella pratica i vari aspetti protocollari; un lavoro meticoloso senza lasciare nulla al caso”.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.