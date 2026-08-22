Papa Leone ai giovani: "Riconoscete in voi stessi il valore della vita"

Nel servizio alcuni estratti degli interventi di Monsignor Domenico Beneventi (vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro) e di Papa Leone XIV

Il sentimento più forte, davanti alla Basilica del Santo, è la gioia. L'energia dei giovani della Diocesi di San Marino-Montefeltro è contagiosa: sono tutti qui per Papa Leone. In Piazzale Domus Plebis ragazzi e ragazze hanno cantato, esultato, gioito per questa giornata speciale.

La Pieve, oltre a essere il luogo di culto principale per la Repubblica, è uno dei punti dove si formò la comunità sammarinese. Qui il Pontefice ha incontrato i rappresentanti della Diocesi guidata da Monsignor Domenico Beneventi che, nel suo intervento, si è soffermato sull'importanza di mantenere vivo il senso di comunità, nei piccoli centri abitati come quelli del territorio: un popolo “radunato dalla fede”. Poi un passaggio sulla libertà. Essa, ha affermato Beneventi, "per noi non è mero arbitrio, ma trova compimento nella fede e nel senso di comunità. La libertà è il dono che ci definisce come uomini e donne responsabili davanti a Dio e alla storia".

E un messaggio dedicato proprio ai giovani. "Non vogliono essere spettatori passivi - ha sottolineato il Vescovo - ma una presenza cristiana viva e protagonista, capace di rinnovare l'attuale senso di sfiducia e di indifferenza causati spesso da una cultura sempre più individualista e relativista".

Citando Benedetto XVI, che visitò il Titano 15 anni fa, Leone ha invitato le nuove generazioni alla speranza, agendo per il bene comune e la pace. "Il vostro cuore - ha affermato il Papa - è una finestra aperta sull'infinito. Carissimi giovani, tenete aperta questa finestra. Seguite con lo sguardo dell'anima i sentieri tracciati in voi dai desideri grandi di bellezza, di bontà e di vita che portate nel cuore".

Ma è sul sagrato che il Santo Padre si è rivolto direttamente ai ragazzi, parlando a braccio. "Riconoscete in voi stessi il valore della vita - ha detto il Santo Padre -. Se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa, perché Gesù cammina con voi".

Nel servizio alcuni estratti degli interventi di Monsignor Domenico Beneventi (vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro) e di Papa Leone XIV







