SETTIMA EDIZIONE Papa Leone scrive al Forum del Dialogo L'appuntamento è per sabato 4 ottobre alla sala Montelupo di Domagnano, con il patrocinio dei Capitani Reggenti. Il professor Di Nubila, Responsabile scientifico del Forum: "Sta fortemente avanzando il senso dell'io, a danno del senso noi"

L'appuntamento è per l'intera giornata di sabato prossimo, fin dalla mattina, alla Sala Montelupo di Domagnano, con relatori – come sempre al Forum del Dialogo – di altissimo profilo, il patrocinio dei Capitani Reggenti e altre istituzioni del territorio e la collaborazione di realtà associative, dei sindacati e della diocesi. Tema della settima edizione del forum Il "Dialogo con i costruttori di pace”.

“Abbiamo ripreso questa iniziativa – afferma il professor Renato Di Nubila, Responsabile scientifico del Forum – dopo due anni di sosta, proprio perché notiamo una caduta di tensione, in termini di dialogo, relazioni, rapporti tra persone. Sta fortemente avanzando in molti il senso dell'io, a danno del senso del noi. E perciò diamo al nostro settimo forum un taglio particolarmente definito. Non tanto come pausa di guerra, ma pace come positive e interessanti relazioni tra le persone, nelle famiglie, sul lavoro, nelle associazioni. È questo il desiderio che ci giunse lo scorso anno da Papa Francesco e che quest'anno ci viene ribadito da un bel messaggio di Papa Leone che si rivolge a noi del forum incoraggiandoci ad intraprendere azioni positive, di rilancio del dialogo fra le persone e fra le istituzioni”.

