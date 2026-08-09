Papa Leone XIV a Rimini, come cambia la viabilità: zona rossa, parcheggi, treni speciali e strade chiuse

Così come la Repubblica di San Marino, anche Rimini si prepara alla visita di Papa Leone XIV, atteso in città sabato 22 agosto. Una giornata destinata a richiamare migliaia di fedeli e che comporterà importanti modifiche alla viabilità, chiusure temporanee delle strade, divieti di sosta e un piano straordinario per parcheggi e trasporto pubblico.

Per gestire l’evento saranno impegnati 80 operatori e 10 ufficiali della Polizia Locale, affiancati da Protezione civile, steward e agenti provenienti dai Comuni limitrofi. Particolare attenzione sarà riservata al centro storico, Marina Centro e all’area di piazzale Boscovich.



Zona rossa e area cuscinetto a Marina Centro

Attorno all’area della celebrazione eucaristica sarà istituita una zona rossa, accessibile esclusivamente ai veicoli autorizzati e accreditati e nella quale non potranno entrare neppure i monopattini. La zona rossa sarà delimitata da via Destra del Porto, lungomare Tintori, via Beccadelli e via Flavio Gioia (esclusa). Attorno ad essa sarà predisposta una zona cuscinetto, con mobilità controllata, nella quale potranno entrare residenti e autorizzati, mezzi di polizia e soccorso, biciclette e monopattini. Sarà compresa tra via Flavio Gioia, via Beccadelli, Principe Amedeo (esclusa), via Perseo (esclusa) e via Destra del Porto. Le prime limitazioni scatteranno già nei giorni precedenti. Il lato monte della Rotonda Lucio Battisti sarà chiuso al traffico e alla sosta dalle 6 del 19 agosto fino alle 24 del 24 agosto. Il lato mare della Rotonda, lungomare Tintori fino a piazzale Boscovich e via Destra del Porto fino a via Colombo saranno invece chiusi dalle 6 del 21 agosto alle 12 del 23 agosto.









Il percorso di Papa Leone XIV

Alla partenza dalla Fiera la circolazione sarà temporaneamente bloccata lungo le strade interessate dal passaggio del corteo. Le principali limitazioni riguarderanno via Galla Placidia, Statale 16, Statale 9, via Aldo Moro, via Covignano, via della Fiera, via Gueritti e via XX Settembre 1870. Una volta arrivato all’Arco d’Augusto, Papa Leone XIV salirà sulla papamobile e raggiungerà il Tempio Malatestiano percorrendo Corso d’Augusto, piazza Tre Martiri e via IV Novembre lungo un corridoio transennato. Terminato l’incontro in Cattedrale, il Pontefice ripartirà in auto attraverso via Dante, via Roma, via Tripoli e viale Vespucci, fino al Parco del Mare.

Da piazzale Kennedy inizierà il secondo tratto in papamobile: Parco del Mare, Rotonda Lucio Battisti, lungomare Tintori, via Busi, viale Cristoforo Colombo e via Destra del Porto, fino all’area di piazzale Boscovich, dove si terrà la celebrazione. Saranno proprio questi i due percorsi lungo i quali cittadini e turisti potranno assistere al passaggio della papamobile: dall’Arco d’Augusto al Tempio Malatestiano e da piazzale Kennedy al porto.

Per partecipare alla celebrazione eucaristica in piazzale Boscovich sarà obbligatorio avere il pass. L’area sarà suddivisa in settori e ciascun partecipante dovrà entrare in quello indicato sul proprio titolo. L’apertura progressiva degli accessi è prevista dalle 13.45. Sono previsti posti a sedere in numero limitato e circa 25mila posti sulla spiaggia, dove sarà possibile portare anche piccoli seggiolini pieghevoli. Chi non dispone del pass potrà raggiungere la Rotonda Lucio Battisti, accessibile fino al raggiungimento della capienza massima e dove sarà installato un maxischermo per seguire la celebrazione. L’accesso al Tempio Malatestiano sarà invece consentito esclusivamente su invito ed è già sold out.





Dove parcheggiare: oltre 12mila posti nelle aree principali

Per chi arriverà in automobile saranno disponibili numerose aree di sosta gratuite. Alla Fiera di Rimini saranno disponibili circa 8mila posti auto gratuiti, in prossimità degli ingressi Sud e Ovest. Per chi è diretto alla celebrazione al porto sono state individuate le aree P1, P2 e P3 in zona via Sacramora, con accesso da via Labriola e via dei Cipressi, per circa 3mila posti. A Miramare, nell’area di via Principe di Piemonte, saranno disponibili altri oltre mille posti auto. A questi si aggiungono il parcheggio del Tribunale, in via Flaminia Conca, e quello del Palacongressi, in via della Fiera 55. Per le persone con disabilità saranno riservati il parcheggio di via Medaglie d’Oro, in zona piazzale Kennedy, e il parcheggio Gramsci in centro storico. In linea generale, i parcheggi del centro sono consigliati a chi vuole assistere al passaggio del Papa nel centro storico, mentre quelli di via Labriola e Miramare sono indicati per chi vuole raggiungere il Parco del Mare e partecipare alla Messa.





Treni speciali: è il mezzo consigliato

L’indicazione degli organizzatori è chiara: il treno sarà il mezzo preferenziale per raggiungere Rimini. Oltre ai normali collegamenti saranno predisposti treni speciali aggiuntivi tra Cattolica e Santarcangelo di Romagna, utilizzabili con il normale titolo di viaggio. I convogli serviranno anche i collegamenti con la Fiera, la stazione centrale di Rimini e Miramare. Sarà potenziato anche il trasporto pubblico locale. La linea 4 tra San Mauro Mare, Bellaria, Igea Marina e Rimini avrà una frequenza di circa 15 minuti; la linea 11 Rimini-Riccione passerà ogni 20 minuti e il Metromare ogni 10 minuti. Per la linea 9, che collega Santarcangelo, Fiera, stazione e Miramare, è prevista una frequenza di circa 20 minuti. Dalle 20 il servizio sarà ulteriormente potenziato con mezzi aggiuntivi, soprattutto al termine della Messa. Come raggiungere il porto dai parcheggi Chi lascia l’auto nelle aree di via Sacramora potrà raggiungere la zona dell’evento attraverso il percorso ciclopedonale di via Labriola, proseguendo lungo il Marecchia fino a via Coletti: il tragitto è di circa 2,8 chilometri. In alternativa si potranno utilizzare le linee bus 4 e 9. Da Miramare saranno invece disponibili il treno, la linea 11 e il Metromare.





Stop alla musica durante la Messa

Tra le misure previste per la giornata c’è anche il divieto di diffusione della musica all’esterno dei locali e negli stabilimenti balneari nelle ore precedenti e durante la celebrazione. Gli orari precisi saranno stabiliti con gli atti ufficiali. La Ruota Panoramica sospenderà invece l’attività due ore prima dell’inizio della Messa, mentre per ragioni di sicurezza sarà interdetto il passaggio sulla camminata sopraelevata della Darsena nel tratto successivo al ristorante Da Lucio verso il porto. Ai cittadini e ai turisti viene infine raccomandato di programmare gli spostamenti con largo anticipo, privilegiare treni e trasporto pubblico e seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni delle forze dell’ordine e del personale presente.









