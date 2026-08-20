22 AGOSTO Papa Leone XIV a San Marino: programma, trasporti, accessi e dove vederlo. Tutte le informazioni utili Tutto quello che c'è da sapere per partecipare alla giornata e per seguirla in diretta su San Marino RTV.

Papa Leone XIV a San Marino: programma, trasporti, accessi e dove vederlo. Tutte le informazioni utili.

Sabato 22 agosto è il giorno di Papa Leone XIV sul Titano. A quindici anni dall'ultima visita di un Pontefice, la Repubblica di San Marino accoglie il Santo Padre per una mattinata che unirà il momento istituzionale a Palazzo Pubblico, l'incontro con la popolazione e quello pastorale nella Basilica del Santo Marino. Leone XIV sarà il terzo Pontefice a salire sul Titano.

Il programma di Papa Leone XIV a San Marino, ora per ora

Dove vedere il Papa senza pass

Piazza della Libertà e Domus Plebis: servono pass e documento

Ultime ore per ritirare i pass: oggi, giovedì 20 agosto, il Centro Accrediti Unico di Borgo Maggiore, in Piazza Mercatale 21, sarà aperto dalle 18.00 alle 20.00. I pass prenotati e non ritirati entro oggi saranno considerati non validi e annullati. Tutte le informazioni .



Per accedere alle aree riservate è indispensabile avere con sé il pass nominativo cartaceo insieme a un documento di identità.

Chi possiede il pass per Piazza della Libertà deve recarsi nell'area della Cava dei Balestrieri/Via Eugippo entro le ore 8.30, dove attenderà secondo le disposizioni organizzative fino alle 10.30.



Chi possiede il pass per Piazzale Domus Plebis deve invece presentarsi direttamente nell'area entro e non oltre le ore 8.30.



Il ritiro ordinario dei pass prenotati si è svolto martedì 18 e mercoledì 19 agosto al Centro Accrediti Unico di Borgo Maggiore. Per accedere oggi alle aree riservate è quindi necessario avere già con sé il pass cartaceo.



In Piazza della Libertà e in Domus Plebis sono predisposti presidi della Protezione Civile, acqua e servizi igienici.



Come muoversi

Percorsi di accesso alle aree riservate

PIAZZA LIBERTÀ - S1 (Pass AZZURRO): accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello;

accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello; PIAZZA LIBERTÀ - S2 (Pass AZZURRO): accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello;

accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello; PIAZZA LIBERTÀ - S3 (Pass AZZURRO): accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello;

accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello; PIAZZA PIEVE - S4 (Pass ARANCIONE): accesso da Contrada Omagnano;

accesso da Contrada Omagnano; PIAZZA PIEVE - S5 (Pass ARANCIONE): accesso da Contrada de' Magazzeni;

accesso da Contrada de' Magazzeni; BASILICA DEL SANTO (Pass GIALLO): accesso da Contrada de' Magazzeni.

Navette e trasporto pubblico: orari e variazioni

Servizi sanitari e accesso all'Ospedale di Stato





I servizi dell’ISS resteranno regolarmente attivi anche nella giornata della visita del Santo Padre. A causa delle modifiche alla viabilità, tuttavia, potrebbero verificarsi difficoltà negli spostamenti verso l’Ospedale di Stato: chi ha visite, esami o prestazioni programmate è invitato a verificare in anticipo il percorso e, qualora non riuscisse a raggiungere la struttura, a contattare il servizio interessato per la riprogrammazione. La Farmacia di Città resterà chiusa al mattino e riaprirà alle 13.00. Tutte le indicazioni sono disponibili nel comunicato integrale dell’ISS.

Variazioni al servizio di igiene urbana

Megaschermi: dove seguire la visita

Piazzale Domus Plebis ;

; Cava dei Balestrieri ;

; Piazzale Lo Stradone ;

; Portici di Borgo Maggiore.

Parcheggi e viabilità: cosa sapere prima di partire

Oggetti proibiti e indicazioni per i partecipanti

Tutte le aree di aggregazione S1, S2, S3, S4 e S5 sono provviste di servizi igienici.

Sono inoltre predisposti presidi della Protezione Civile e punti per la distribuzione dell'acqua nelle principali aree destinate ai fedeli.





Sicurezza e attività commerciali nel Centro Storico

La visita in diretta su San Marino RTV dalle 8.30

Dalle 14.30 San Marino RTV segue il Papa anche a Rimini

Gli appuntamenti del pomeriggio a Rimini

Per ulteriori informazioni sulla visita a San Marino è disponibile l'email visitasantopadre@esteri.sm

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