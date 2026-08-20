Papa Leone XIV a San Marino: programma, trasporti, accessi e dove vederlo. Tutte le informazioni utili
Tutto quello che c'è da sapere per partecipare alla giornata e per seguirla in diretta su San Marino RTV.
Sabato 22 agosto è il giorno di Papa Leone XIV sul Titano. A quindici anni dall'ultima visita di un Pontefice, la Repubblica di San Marino accoglie il Santo Padre per una mattinata che unirà il momento istituzionale a Palazzo Pubblico, l'incontro con la popolazione e quello pastorale nella Basilica del Santo Marino. Leone XIV sarà il terzo Pontefice a salire sul Titano.Per chi partecipa sul posto la giornata comincia molto presto: sono previsti accessi anticipati, aree riservate ai possessori di pass, controlli di sicurezza e importanti modifiche alla viabilità. Lungo buona parte del tragitto, tuttavia, sarà possibile salutare il Papa anche senza pass.
Per chi seguirà la visita da casa, San Marino RTV sarà in diretta dalle 8.30 alle 13.00 e, nel ruolo di host broadcaster ufficiale della visita nella Repubblica, realizzerà le immagini dell'evento in collaborazione con Vatican Media e Rai. La copertura riprenderà poi dalle 14.30 da Rimini, accompagnando il Pontefice negli appuntamenti del pomeriggio fino alla Messa nell'area del porto.
Il programma di Papa Leone XIV a San Marino, ora per oraOre 8.30 - Aviosuperficie di Torraccia
Arrivano i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro Mons. Domenico Beneventi e le altre autorità che accoglieranno il Pontefice.
Ore 9.00 - Arrivo del Santo Padre a Torraccia
Papa Leone XIV atterra all'Aviosuperficie, dove viene accolto dai Capitani Reggenti. Subito dopo parte in auto verso San Marino Città. Il percorso prevede brevi soste e rallentamenti a Domagnano, Borgo Maggiore e nella Città di San Marino, per permettere il saluto di cittadini e fedeli.
Contemporaneamente, dalle 9.00 in Piazza della Libertà è previsto lo schieramento dei Corpi Militari, con Banda Militare, Compagnia Uniformata delle Milizie, Guardia del Consiglio Grande e Generale e Guardia di Rocca - Compagnia di Artiglieria. A Palazzo Pubblico vengono issati i vessilli della Santa Sede e della Repubblica di San Marino.
Ore 9.40 - 21 colpi di cannone
Sono previste le salve di cannone d'onore, in successione di 21 colpi.
Ore 9.50 - Piazza Garibaldi
Il Santo Padre scende dall'auto e percorre a piedi l'ultimo tratto verso Piazza della Libertà.
Ore 10.00 - Piazza della Libertà
Arrivo di Papa Leone XIV e del seguito. All'incontro con i Capitani Reggenti sono previsti tre squilli di tromba, l'esecuzione dell'Inno Pontificio e dell'Inno Nazionale della Repubblica di San Marino e gli onori militari. Il Papa e i Capitani Reggenti entrano quindi a Palazzo Pubblico.
Ore 10.10 - Palazzo Pubblico
Nell'Atrio vengono presentati al Santo Padre i Segretari di Stato e i Capitani Reggenti del precedente semestre, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Papa Leone XIV e i Capitani Reggenti raggiungono quindi la Sala del Consiglio dei XII per il colloquio privato e la firma del Libro degli Ospiti Illustri.
In contemporanea è previsto un incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin e il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali Mons. Paul Richard Gallagher.
Ore 10.45 - Sala del Consiglio Grande e Generale
Si svolge l'Udienza Ufficiale dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva in onore di Papa Leone XIV. In programma il discorso della Reggenza, il discorso del Santo Padre e la presentazione dei doni.
Al termine - Il saluto dal balcone di Palazzo Pubblico
Uno dei momenti più attesi della mattinata: Papa Leone XIV, accompagnato dai Capitani Reggenti, si affaccia dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per salutare e impartire la Benedizione ai fedeli e ai presenti in Piazza della Libertà.
Ore 11.35 - Palazzo Pubblico
Il Santo Padre saluta i responsabili dell'organizzazione protocollare e tecnica della visita e i Capitani di Castello. A seguire è previsto lo svelamento della lapide commemorativa della Visita Pastorale.
Ore 11.40 - Verso la Basilica del Santo Marino
I Capitani Reggenti accompagnano a piedi Papa Leone XIV alla Basilica, dove sono riuniti sacerdoti, consacrati e rappresentanti della vita ecclesiale della Diocesi di San Marino-Montefeltro.
All'ingresso il Pontefice viene accolto dal Rettore della Basilica Don Marco Mazzanti. Dopo aver baciato il Crocifisso, il Papa sosta per l'adorazione del Santissimo Sacramento e per la venerazione delle Reliquie di San Marino. Seguono il saluto del Vescovo Domenico Beneventi, l'allocuzione di Papa Leone XIV e il baciamano di una delegazione di rappresentanti della Diocesi.
Ore 12.15 - Il saluto dal Sagrato
Papa Leone XIV esce dalla Basilica e saluta dal Sagrato i fedeli e i giovani della Diocesi. Accompagnato dai Capitani Reggenti, raggiunge quindi a piedi Piazza Garibaldi.
Ore 12.30 - Ritorno verso Torraccia
Il Santo Padre raggiunge in auto l'Aviosuperficie.
Ore 12.50 - Il congedo dalla Repubblica
Papa Leone XIV si congeda dai Capitani Reggenti e dalle autorità che lo avevano accolto all'arrivo. A Palazzo Pubblico vengono ammainati i vessilli della Santa Sede e di San Marino.
Dove vedere il Papa senza passNon è necessario essere in possesso del pass lungo diversi punti del percorso. Per ragioni di sicurezza è però necessario raggiungere le aree entro gli orari indicati:
Aviosuperficie di Torraccia: accesso entro le ore 8.00.
Piazza Filippo da Sterpeto, Domagnano: accesso entro le ore 8.15.
Portici di Borgo Maggiore e area antistante: accesso entro le ore 8.15.
Piazzale Lo Stradone, Viale Onofri, Via Donna Felicissima e Piazza Garibaldi, nella zona sotto i portici: accesso entro le ore 8.30.
In questi punti il corteo papale effettuerà rallentamenti o brevi soste per consentire a Papa Leone XIV di salutare i presenti.
Piazza della Libertà e Domus Plebis: servono pass e documentoConsiderata la portata dell'evento e le misure di sicurezza, per chi intende partecipare il consiglio è di muoversi con largo anticipo, portare con sé pass e documento, evitare per quanto possibile l'auto verso il Centro Storico e attenersi alle indicazioni delle forze dell'ordine e del personale presente lungo il percorso.
Ultime ore per ritirare i pass: oggi, giovedì 20 agosto, il Centro Accrediti Unico di Borgo Maggiore, in Piazza Mercatale 21, sarà aperto dalle 18.00 alle 20.00. I pass prenotati e non ritirati entro oggi saranno considerati non validi e annullati. Tutte le informazioni.
Per accedere alle aree riservate è indispensabile avere con sé il pass nominativo cartaceo insieme a un documento di identità.
Chi possiede il pass per Piazza della Libertà deve recarsi nell'area della Cava dei Balestrieri/Via Eugippo entro le ore 8.30, dove attenderà secondo le disposizioni organizzative fino alle 10.30.
Chi possiede il pass per Piazzale Domus Plebis deve invece presentarsi direttamente nell'area entro e non oltre le ore 8.30.
Il ritiro ordinario dei pass prenotati si è svolto martedì 18 e mercoledì 19 agosto al Centro Accrediti Unico di Borgo Maggiore. Per accedere oggi alle aree riservate è quindi necessario avere già con sé il pass cartaceo.
In Piazza della Libertà e in Domus Plebis sono predisposti presidi della Protezione Civile, acqua e servizi igienici.
Come muoversiLa raccomandazione è di organizzarsi in gruppi e muoversi con il minor numero possibile di veicoli, così da agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico in una giornata caratterizzata da importanti modifiche alla viabilità.
I bus organizzati devono scaricare i partecipanti al Parcheggio P12 - Fonte dell'Ovo. Da qui i fedeli dovranno proseguire utilizzando le navette dedicate.
Percorsi di accesso alle aree riservatePer raggiungere le diverse aree di aggregazione è necessario prendere nota del proprio settore e seguire puntualmente le indicazioni previste:
- PIAZZA LIBERTÀ - S1 (Pass AZZURRO): accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello;
- PIAZZA LIBERTÀ - S2 (Pass AZZURRO): accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello;
- PIAZZA LIBERTÀ - S3 (Pass AZZURRO): accesso da Cava dei Balestrieri - Contrada del Pianello;
- PIAZZA PIEVE - S4 (Pass ARANCIONE): accesso da Contrada Omagnano;
- PIAZZA PIEVE - S5 (Pass ARANCIONE): accesso da Contrada de' Magazzeni;
- BASILICA DEL SANTO (Pass GIALLO): accesso da Contrada de' Magazzeni.
Navette e trasporto pubblico: orari e variazioniIn occasione della visita del Santo Padre, l’AASS ha disposto alcune variazioni temporanee al trasporto pubblico per agevolare la partecipazione dei fedeli e tenere conto delle modifiche alla viabilità. Saranno attivate navette gratuite dedicate, con arrivo al mattino e rientro nel pomeriggio al Piazzale delle Nazioni Unite (P9). Per utilizzare le navette dedicate ai fedeli è necessario esibire il PASS; fanno eccezione le navette dal Parcheggio P12 - Fonte dell'Ovo, per le quali il Pass non è necessario.
Serravalle e Domagnano: il punto di raccolta è nel parcheggio antistante il Multieventi, in Via Rancaglia. Le partenze sono previste alle 6.45 e alle 7.45; i rientri dal P9 alle 13.30 e alle 14.30.
Faetano e Montegiardino: sarà attiva la linea 3D, con partenza anticipata di un'ora rispetto al consueto orario e arrivo previsto alle 7.50. La corsa di rientro partirà dal P9 alle 14.15.
Acquaviva: sarà attiva la linea 2 secondo i consueti orari. La corsa di rientro prevista alle 13.05 dal P9 sarà posticipata alle 13.30.
Chiesanuova: sia per l'andata sia per il ritorno sarà utilizzata la linea 2, con una deviazione a Fiorentino verso il campo sportivo. Il punto di raccolta dei fedeli sarà in Via XXI Settembre n. 76, nel piazzale antistante la ditta Prina Termoidraulica S.r.l..
Parcheggio P12 - Fonte dell'Ovo: è previsto un servizio navetta continuo, con partenze dalle 7.00 alle 20.00 e arrivo al P2, nella zona dei portici di fronte al parcheggio. È l'unico servizio navetta per il quale non è necessario esibire il Pass.
Rimini - San Marino: è previsto il collegamento dalla Stazione di Rimini verso San Marino, con arrivo al P2, nella zona dei portici della rotonda. Il servizio è indicato nella fascia dalle 7.30 alle 23.15, con arrivi fino alle 00.10.
Linee 4, 7 e 47: funzioneranno secondo i consueti orari, ma fino alle 16.00 il capolinea sarà temporaneamente trasferito al P2B anziché al Piazzale delle Nazioni Unite. Nelle fasce interessate dalla chiusura della Superstrada per il passaggio del Santo Padre, indicativamente dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 12.30, potranno verificarsi deviazioni di percorso.
Trasporto a chiamata SMUVI: il servizio sarà attivo con orario ridotto, dalle 14.00 alle 1.00.
Funivia: per tutta la mattinata e fino alle 13.00 il servizio sarà riservato esclusivamente ai fedeli muniti di apposito pass per l'accesso alle aree sottoposte a controllo. Successivamente sarà ripristinato regolarmente, con partenze ogni 15 minuti fino alle 00.45.
AASS invita cittadini e utenti a programmare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto delle variazioni previste e seguendo le indicazioni del personale presente sul posto.
Servizi sanitari e accesso all'Ospedale di Stato
I servizi dell’ISS resteranno regolarmente attivi anche nella giornata della visita del Santo Padre. A causa delle modifiche alla viabilità, tuttavia, potrebbero verificarsi difficoltà negli spostamenti verso l’Ospedale di Stato: chi ha visite, esami o prestazioni programmate è invitato a verificare in anticipo il percorso e, qualora non riuscisse a raggiungere la struttura, a contattare il servizio interessato per la riprogrammazione. La Farmacia di Città resterà chiusa al mattino e riaprirà alle 13.00. Tutte le indicazioni sono disponibili nel comunicato integrale dell’ISS.
Variazioni al servizio di igiene urbanaIn occasione della visita sono previste anche variazioni temporanee ai servizi di igiene urbana. Per il dettaglio delle modifiche, delle zone interessate e degli orari è possibile consultare il comunicato completo dell'AASS.
Megaschermi: dove seguire la visitaSono stati predisposti quattro megaschermi nelle aree di aggregazione, attraverso i quali sarà possibile seguire minuto per minuto, con audio e video, la diretta della Visita Pastorale:
- Piazzale Domus Plebis;
- Cava dei Balestrieri;
- Piazzale Lo Stradone;
- Portici di Borgo Maggiore.
Parcheggi e viabilità: cosa sapere prima di partireLa raccomandazione per oggi è di limitare il più possibile l'utilizzo dell'auto verso il Centro Storico, dove sono in vigore numerose chiusure e modifiche alla circolazione legate al percorso del Santo Padre.
Per la sosta sono state indicate diverse aree: a Torraccia nella zona dal bivio di Strada di Monte Olivo-Strada Montelupo verso il confine; a Domagnano in Strada Campagnaccio verso il Campo Sportivo; a Borgo Maggiore nei parcheggi della Baldasserona e delle Scuole Elementari e lungo Via Giorgio Ordelaffi.
A San Marino Città i parcheggi del Centro Storico sono interdetti con l'eccezione dei parcheggi 9 e 10. È disponibile anche Fonte dell'Ovo, parcheggio P12. Per i possessori di pass è inoltre previsto l'accesso al parcheggio 11 fino a esaurimento posti.
Per il dettaglio di tutte le strade chiuse, dei divieti di sosta e delle fasce orarie è possibile consultare il nostro approfondimento: Visita di Papa Leone XIV, ecco come cambia la viabilità a San Marino.
Oggetti proibiti e indicazioni per i partecipantiCome in ogni grande evento, gli oggetti che potrebbero essere utilizzati in maniera impropria e arrecare danni o ferite sono proibiti.
Ai varchi di accesso alle aree riservate non possono essere introdotti borracce rigide, contenitori metallici o in vetro, caschi, oggetti taglienti, bombolette spray e materiale pirotecnico. Sono ammessi recipienti in carta o plastica leggera.
Considerando il periodo estivo e le attese previste, è consigliabile dotarsi di cappellino e crema solare. L'acqua sarà disponibile e distribuita dal Servizio di Protezione Civile e dai volontari.
Tutte le aree di aggregazione S1, S2, S3, S4 e S5 sono provviste di servizi igienici.
Sono inoltre predisposti presidi della Protezione Civile e punti per la distribuzione dell'acqua nelle principali aree destinate ai fedeli.
Sicurezza e attività commerciali nel Centro StoricoDalle 7.00 alle 13.00 è prevista la chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa interessate dalle disposizioni. Sono previste deroghe per i pubblici esercizi, che possono restare operativi per la sola attività di bar, e per i negozi di vicinato per la vendita di generi alimentari.
Nella stessa fascia oraria è vietata la vendita per asporto o il consumo all'aperto di prodotti contenuti in bottiglie, lattine o recipienti in vetro e metallo.
La visita in diretta su San Marino RTV dalle 8.30San Marino RTV seguirà la visita con una copertura pressoché integrale dalle 8.30 alle 13.00.
L'emittente è host broadcaster ufficiale della visita nella Repubblica e realizzerà e coordinerà la produzione televisiva delle immagini, distribuendo il segnale internazionale in collaborazione con Vatican Media e Rai.
Dallo Studio 1 la conduzione sarà affidata a Silvia Pelliccioni, in collegamento con i giornalisti della redazione presenti lungo il percorso del Pontefice. Nel corso della mattinata interverranno Alessandro Gisotti, Francesca Fialdini, Giacomo Galeazzi, Padre Ciro Benedettini, Verter Casali e Fabio Righi, per approfondire gli aspetti religiosi, storici, istituzionali e diplomatici della visita.
La copertura sarà completata dalle edizioni speciali del Telegiornale, con servizi, interviste e approfondimenti dedicati ai momenti principali della giornata.
Dalle 14.30 San Marino RTV segue il Papa anche a RiminiIl racconto non terminerà con il congedo dalla Repubblica. Dalle 14.30 la diretta di San Marino RTV proseguirà dalla Fiera di Rimini con lo speciale “Incontrarsi al Meeting”, condotto da Vittoriana Abate e Gianmarco Morosini insieme agli ospiti e agli inviati dell'emittente.
Prima dell'arrivo a Rimini, il programma del Santo Padre prevede, in forma strettamente privata, una visita alla comunità del Monastero Sant'Antonio da Padova delle Monache Agostiniane a Pennabilli.
Gli appuntamenti del pomeriggio a RiminiOre 14.45 - Fiera di Rimini: arrivo di Papa Leone XIV all'eliporto della Fiera.
Ore 15.00: visita alla mostra dedicata a Sant'Agostino.
Ore 15.15: visita alla mostra dedicata a Léon Harmel.
Ore 15.30: al Villaggio Ragazzi il saluto del Santo Padre ai partecipanti al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli.
Ore 16.00: incontro con i partecipanti al Meeting nel Grande Auditorium. Al termine il Pontefice si trasferisce verso il centro di Rimini.
Ore 17.30 - Cattedrale di Rimini: incontro con ammalati, persone con disabilità e poveri assistiti dalla Caritas.
Ore 18.30 - Porto di Rimini: Concelebrazione eucaristica, momento conclusivo della visita pastorale alla città.
Ore 20.00: congedo del Santo Padre dalle autorità e partenza da Rimini.
Per ulteriori informazioni sulla visita a San Marino è disponibile l'email visitasantopadre@esteri.sm
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