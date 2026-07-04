VISITA A LAMPEDUSA Papa Leone XIV all'Europa: “Affrontare la crisi migratoria in modo strutturale” Il Pontefice nei luoghi simbolo: dal cimitero dei senza nome di Cala Pisana, alla porta d'Europa. Omaggio alla targa di intitolazione del molo Favarolo a Papa Francesco

“Questo è un luogo in cui, più delle parole, parlano i gesti”. Sono le prime parole di Papa Leone nel saluto a Lampedusa, davanti alle autorità e alla popolazione. E di gesti densi di significato si struttura la visita, scandita dal passaggio del Pontefice nei luoghi simbolo della tragedia migratoria, ma anche in quelli che aprono alla speranza, invocando accoglienza. Omaggio floreale e preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare, nel cimitero dei senza nome di Cala Pisana, davanti alle croci di sepoltura, rivate dal legno delle barche naufragate. Poi alla Porta d'Europa, simbolo di ingresso dei migreanti nel vecchio continente. Incontra una famiglia arrivata a Lampedusa proprio dal mare, prima di varcare da solo quel passaggio. A lungo guarda l'orizzonte, in un invito a vedere il Mediterraneo come opportunità e non solo come tomba. Poi l'omaggio alla targa di intitolazione del Molo Favaloro a Papa Francesco, sulle orme di una visita storica che volle nel 2013 come primo viaggio da successore di Pietro.

L'incontro con l'isola nella Messa: davanti a 4000 persone la denuncia “i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate”, dice nell'appello all'Europa alla responsabilità “ad affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo" per "accogliere, proteggere, e integrare i migranti" e "nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare”. Nel chiedere alla comunità di Lampedusa e Linosa di guardare l'altro in modo più umano, misurandosi con la propria carità, saluta alla maniera dell'Isola: “O' scia!” (“Mio respiro!”)

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