Papa Leone XIV in visita pastorale a San Marino il 22 agosto

A quindici anni dall’ultima visita di un Pontefice sul Titano, Papa Leone XIV sarà a San Marino sabato 22 agosto per una visita pastorale alla Repubblica e alla Diocesi di San Marino-Montefeltro.

L’annuncio ufficiale è arrivato dalla Prefettura della Casa Pontificia e dalla Segreteria di Stato della Santa Sede, che hanno confermato l’accoglimento dell’invito rivolto dai Capitani Reggenti ad incontrare le Istituzioni e il popolo sammarinese.

Il Santo Padre arriverà nella mattinata all’Aviosuperficie di Torraccia, accompagnato da una delegazione vaticana, per poi raggiungere Piazza della Libertà attraverso un percorso che gli permetterà di salutare la popolazione in determinati punti lungo il tragitto.

Qui prenderà il via la parte prettamente istituzionale della visita, con gli onori militari, l’esecuzione degli inni e gli incontri ufficiali a Palazzo Pubblico con le massime autorità dello Stato.

In tarda mattinata Papa Leone XIV si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico per rivolgere un saluto e impartire la benedizione al popolo radunato in Piazza della Libertà. Successivamente raggiungerà assieme alla Reggenza la Basilica del Santo Marino, per la riflessione e l’omaggio alle reliquie del Santo Fondatore e incontrerà il clero della Diocesi.

Nel pomeriggio il Pontefice proseguirà la visita a Rimini e al Meeting, come già annunciato nei giorni scorsi.

“Con profonda emozione e soddisfazione immensa accolgo la notizia della visita del Santo Padre a San Marino – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – che rappresenterà un evento straordinario di altissimo rilievo istituzionale, diplomatico e spirituale”. Beccari ha inoltre sottolineato il valore simbolico della visita nell’anno del centenario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Santa Sede.

Grande emozione anche da parte della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Il Vescovo Monsignor Domenico Beneventi ha parlato di “un dono immenso, una carezza della Provvidenza che giunge in un momento storico nel quale tutti avvertiamo il bisogno di ritrovare ragioni forti per sperare e camminare insieme”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato Luca Beccari.











