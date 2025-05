Papa Leone XIV: "Vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo"

Nel servizio gli interventi di Papa Leone XIV

Non è ancora alto il sole quando arrivano le prime persone in piazza San Pietro, nella V domenica di Pasqua per la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV: alle 8 del mattino si contavano già oltre 10mila presenze, alla fine saranno 150mila, tanti fedeli hanno atteso anche due ore prima di riuscire ad entrare in piazza. Le delegazioni delle autorità, coi capi di Stato e di governo, e i sovrani regnanti, sono arrivate alla spicciolata, tra i primi i Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini e dall'Ambasciatrice presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini. Grazie alla postazione privilegiata, in prima fila, hanno potuto salutare gli altri ospiti, qui li vediamo coi reali di Spagna, Felipe e Letizia, vestita di bianco. Istituzioni italiane presenti, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha riservato un lungo abbraccio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che a sua volta ha salutato con una stretta di mano il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, J.D. Vance, prima di prendere posto accanto alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Prima della messa per l'inizio ufficiale del suo ministero petrino, papa Prevost ha compiuto il suo primo giro sulla papamobile tra i fedeli, ma non si è limitato alla piazza San Pietro, arrivando a salutarli perfino lungo via della Conciliazione. Rientrato in Basilica, si è unito alla processione dei cardinali, che lo hanno eletto poco più di una settimana fa. La folla ha applaudito anche quando Leone XIV ha richiamato per due volte Papa Francesco, prima di riprendere tra l'altro temi a lui cari, ossia la sofferenza delle popolazioni in guerra, come Gaza e la stessa Ucraina, parole accolte dal presidente Zelensky, che è poi stato ricevuto in udienza dal pontefice, con un lungo applauso. Dopo aver ricevuto il Pallio pastorale, l’Anello del Pescatore e l’Evangeliario, segni distintivi del suo nuovo ruolo, Papa Leone ha accolto le delegazioni presenti, tra cui i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, che gli hanno portato il saluto del popolo sammarinese per l'inizio del suo pontificato ed hanno espresso il desiderio di poterlo avere in visita pastorale a San Marino, che rappresenterebbe, hanno ribadito, una gioia immensa per le istituzioni e per tutto il popolo sammarinese.

