Parcheggi dell'Ospedale, arriva la svolta: massimo tre ore di sosta vicino agli ingressi

Dal 1° novembre cambia la regolamentazione della sosta nei parcheggi P5 e P7 di fronte all'Ospedale di Stato di San Marino. Nei circa 70 posti auto situati in prossimità dell'ingresso principale e della palazzina degli ambulatori specialistici sarà introdotto il limite massimo di tre ore di sosta, con obbligo di esposizione del disco orario, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali.

L'obiettivo - spiegano dall'Iss - è favorire la rotazione dei veicoli e garantire una maggiore disponibilità di parcheggi agli utenti che si recano in ospedale per visite, esami e prestazioni sanitarie. Restano esclusi dalle nuove limitazioni i parcheggi multipiano, l'area sul retro dell'ospedale, lungo via la Toscana, gli stalli riservati alle persone con disabilità motoria e i parcheggi rosa.

La misura, promossa dalla Segreteria di Stato per la Sanità, è stata definita in collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, la Polizia Civile e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, che ha già installato la nuova segnaletica.

"Questa regolamentazione - spiega il Segretario di Stato per la Sanità, Massimo Andrea Ugolini - nasce dall’esigenza di rendere più agevole l’accesso all’Ospedale di Stato per chi deve effettuare visite, esami o altre prestazioni". E aggiunge: "Favorire una maggiore rotazione degli stalli più vicini agli ingressi significa cercare di dare una risposta concreta alle esigenze quotidiane degli utenti e delle loro famiglie".

La nuova disciplina sarà introdotta in via sperimentale per sei mesi, al termine dei quali verranno valutati i risultati e l'effettiva rispondenza alle necessità dei cittadini. Prevista anche una campagna informativa rivolta a utenti e personale ospedaliero, con distribuzione di materiale dedicato all'interno e all'esterno della struttura. "La fase sperimentale ci consentirà di valutarne gli effetti e di verificare, sulla base dell’esperienza concreta, la rispondenza della misura alle necessità della cittadinanza", conclude Ugolini.











