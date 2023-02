DAL 1° MARZO Parcheggi: nuove tariffe per "Ritrovo" a Serravalle e "Cavalli" a Dogana. A pagamento h24

A marzo cambiano le tariffe dei parcheggi “Ritrovo dei Lavoratori”, a Serravalle (Via Flavio Biondo) e “Cavalli” a Dogana (Via Biagio Antonio Martelli). Lo comunica il settore competente dell'Ufficio del Turismo, a seguito di delibera. In particolare, dal primo di marzo le due aree di sosta, saranno a pagamento per 24 ore. Con le tariffe: 1° ora 0,50 euro; dalla 2° alla 5° 2,00 euro; dalla 6° alla 12° 5,00 euro, mentre dalla 13° alla 24° ora 8,00 euro. Sarà possibile acquistare due tipologie di abbonamento, valide in entrambi i parcheggi: abbonamento diurno (dalle 6.00 alle 22.00) a 17,00 euro al mese; abbonamento diurno e notturno a 28,00 euro. Abbonamenti che non saranno validi nei parcheggi di San Marino Città.

Per il Ritrovo di Serravalle, a pagamento anche i ciclo e motocicli: potranno sostare solo con abbonamento mensile di 15,00 euro. La sanzione per mancato pagamento giornaliero sarà di 8,00 euro.

L'ufficio del Turismo mette a disposizione questi recapiti per eventuali informazioni: tel. 0549 883808, mail settore.parcheggi@pa.sm.

