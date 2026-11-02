"ESPERIMENTI LOGISTICI" Parcheggio P5 riservato alla politica, l'ironia dell'USC: "70 rappresentanti per 15 posti auto" L'Unione Sammarinese Commercio e Turismo critica la sperimentazione gratuita di novembre e propone il Multipiano P9 con servizio navetta.

Parcheggio P5 riservato alla politica, l'ironia dell'USC: "70 rappresentanti per 15 posti auto".

In una nota, l’Unione Sammarinese Commercio e Turismo critica la decisione di riservare gratuitamente il parcheggio 5 alla politica, per tutto il mese di novembre, in via sperimentale.

Nel mirino la sproporzione tra i circa 70 rappresentanti politici e i soli 15 posti disponibili, mentre cittadini, studenti e visitatori faticano a trovare parcheggio. L’USC propone piuttosto di utilizzare il Multipiano P9 e invita il Governo ad abbandonare gli esperimenti temporanei per concentrarsi sui progetti strutturali per Borgo Maggiore e Città.

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