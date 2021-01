FAETANO Parco del Marano: richiesti interventi di manutenzione Alcune aree del parco, segnalano alcuni pensionati, sono molto compromesse a causa di fango e pozzanghere

“Le prime segnalazioni le ho rivolte circa dieci anni fa, alcuni interventi sono stati fatti ma ci sono diverse aree ancora molto compromesse”. Così Giuseppino Taddei, pensionato di Faetano, che torna a chiedere pubblicamente interventi per ripristinare il decoro di alcune aree del Parco del Marano.

Il problema si verifica soprattutto quando piove. In diversi tratti del percorso, spiega, oltre a ulteriori innesti di ghiaia servirebbero scoli per far drenare maggiormente il terreno ed evitare il formarsi di pozzanghere e fango. Non sono interventi dispendiosi quelli che chiediamo, sottolinea Giuseppino Taddei.

Il sentiero a tratti è impraticabile e crea molte difficoltà, soprattutto a famiglie e persone più anziane, che si voglio concedere una salutare camminata. Ciò che ci auspichiamo, conclude Taddei, non sono interventi dispendiosi ma solo di prestare un più attenzione ad una delle aree verdi più frequentate del territorio.

