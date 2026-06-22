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Parco eolico in mare, il progetto accelera, ma la vera partita è politica

Gabriele Felappi, amministratore unico di Energia 2020: "Il progetto è pronto sotto il profilo tecnico, una volta ottenuta l'Autorizzazione Unica, in tre-quattro anni il parco potrebbe essere realizzato"

22 giu 2026
Parco eolico in mare, il progetto accelera, ma la vera partita è politica

"Il progetto esecutivo è pressoché finito". È una delle affermazioni più significative contenute nell'intervista rilasciata da Gabriele Felappi, amministratore unico di Energia 2020, al Corriere Romagna nella giornata di ieri, che riporta come il percorso del Parco eolico dell'Adriatico, al largo della costa tra Rimini e Cattolica, sia entrato in una fase decisiva.

Secondo quanto riferito da Felappi, il progetto sarebbe ormai pronto sotto il profilo tecnico e in attesa degli ultimi passaggi istituzionali. "Una volta ottenuta l'Autorizzazione Unica, in tre-quattro anni il parco potrebbe essere realizzato", spiega. Il momento non è casuale. L'intervista arriva mentre il tema della sicurezza energetica torna a occupare le prime pagine a causa delle tensioni internazionali e dell'instabilità dei mercati. Felappi collega direttamente il progetto alla necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili importate. "Ogni crisi internazionale ci ricorda quanto sia fragile il sistema energetico europeo", evidenziando come l'eolico offshore possa essere una risposta strutturale e di lungo periodo.

Ma il dato che più colpisce riguarda l'impatto potenziale sul territorio. Il parco potrebbe infatti arrivare a coprire circa il 50% del fabbisogno energetico della provincia di Rimini. Una percentuale che, secondo le stime illustrate da Felappi, potrebbe crescere ulteriormente grazie agli interventi di efficientamento energetico collegati al progetto. 

Dalle parole riportate dal Corriere Romagna emerge come la questione sia ormai soprattutto politica e regolatoria. Il settore dell'eolico offshore italiano attende ancora alcuni passaggi normativi e un confronto con il Ministero dell'Ambiente che dovrebbe coinvolgere i principali progetti in fase avanzata. È qui che si concentra la vera partita. 




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