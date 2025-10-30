Parco fotovoltaico a Brescia, dall'Aass 2,3 milioni di euro per l'acquisto del terreno

Procede il progetto di costruzione del primo impianto fotovoltaico sammarinese all'esterno della Repubblica. Diverse le novità emerse negli ultimi giorni.

La prima, in ordine di tempo, è lo stanziamento da parte di AASS di 2.338.714,89 euro per l'acquisto del terreno da circa 13 ettari nel comune di Visano (Brescia) dove sorgerà il parco fotovoltaico. La somma dall'Azienda di Stato sarà versata nelle casse della controllata italiana A.A.S.S. Holding S.r.l, creata appositamente, che a sua volta finanzierà la Atlas Solar 12 S.r.l, società che ha realizzato il progetto e detiene i diritti dell'impianto. L'ok è arrivato dal Cda dell'Azienda il 20 ottobre.

Pochi giorni dopo una delegazione di San Marino guidata dal Segretario con delega all'Aass Alessandro Bevitori si è recata in visita proprio nel comune bresciano. Come scrive l'amministrazione su Facebook, l’incontro "ha rappresentato un importante momento di confronto e l’avvio di una collaborazione istituzionale orientata alla sostenibilità e alla transizione energetica. Il Segretario di Stato ha espresso la volontà di proseguire insieme un percorso di cooperazione duratura e virtuosa con la nostra realtà locale". Dal Comune quindi "un sentito ringraziamento alla Repubblica di San Marino per la visione condivisa di un futuro più sostenibile".





Poche ore dopo il Segretario Bevitori ed i vertici dell'AASS hanno illustrato i dettagli del progetto durante una serata pubblica organizzata da Libera. Il Segretario ha parlato di una “politica energetica che mira all'autonomia attraverso un mix di azioni: risparmio, produzione interna su suolo pubblico e privato, investimenti fuori territorio per coprire il fabbisogno. E l'impianto di Brescia - specifica – va in questa direzione: non una iniziativa isolata, ma parte di un percorso che dia sostenibilità alle forniture energetiche della Repubblica. Investimento da 12 milioni di euro, calibrato per assicurare una copertura del 7-8% del fabbisogno, garantendo stabilità trentennale”.